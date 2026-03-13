أمريكا تعلن مصرع جميع أفراد طاقم طائرة التزود بالوقود في العراق

كتب : محمد أبو بكر

04:35 م 13/03/2026

تحطم طائرة - ارشيفية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تأكيد مصرع جميع أفراد طاقم طائرة أمريكية للتزود بالوقود سقطت في العراق.

كانت أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الخميس، سقوط طائرة تزويد بالوقود تابعة للولايات المتحدة في المجال الجوي الصديق غرب العراق، مشيرةً إلى أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية.

وأوضحت القيادة، أن الحادث شمل طائرتين، حيث سقطت إحداهما في غرب العراق بينما تمكنت الطائرة الثانية من الهبوط بسلام.

وأضافت أن الطائرة المفقودة من طراز KC-135 Stratotanker، وهي طائرة عسكرية مخصصة لتزويد الطائرات بالوقود جوًا، فيما أفاد مسؤول أمريكي بأن الطائرة الأخرى المشاركة في الحادث كانت أيضًا من الطراز نفسه.

وأكدت القيادة المركزية أن الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو نيران صديقة، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول ملابسات الواقعة.

أمريكا تعلن مصرع جميع أفراد طاقم طائرة التزود بالوقود في العراق
