دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

- -
20:00

ستاد مالي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
23:59

بيراميدز

كرة اليد

الزمالك

- -
21:00

الأهلي

كأس مصر

سيراميكا كليوباترا

- -
21:30

طلائع الجيش

هل تشارك روسيا بدلاً من إيران في كأس العالم 2026؟ معلق رياضي يقدم مقترحاً

كتب : نهي خورشيد

06:47 م 13/03/2026
اقترح معلق رياضي روسي مشاركة منتخب بلاده بدلاً من إيران في بطولة كأس العالم المقبلة 2026 بعد إعلان الأخيرة انسحابها من المسابقة، في ظل التوترات السياسية الأخيرة.

وكتب أحد مذيعي التلفزيون الروسي والمعلق الرياضي ديمتري جوبرنيف عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات قليلة من إعلان انسحاب إيران من البطولة:"مكان إيران في المونديال يجب أن تأخذه روسيا، أبناء كاربين سيفوزون على المكسيك 8-3 في النهائي، أمريكا ستنهار في نصف النهائي 7-10، والأرجنتين في ربع النهائي 5-13".

موقف روسيا الأخير من المونديال


منذ مارس 2022، تم حظر روسيا من جميع مسابقات الفيفا واليويفا بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وبحسب موقع "bne IntelliNews" لا توجد مؤشرات حالية على أن السلطات الدولية تفكر في رفع الحظر، رغم أن انسحاب إيران أثار جدلاً واسعاً بين بعض المعلقين حول إمكانية تعرض الجهات المنظمة لضغوط لإيجاد فريق بديل.

انسحاب إيران من المونديال


وأكد أحمد دنيامالي وزير الرياضة الإيراني انسحاب بلاده من البطولة، مشيراً إلى أن القرار جاء بسبب التوترات الأخيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفاً أن إيران لا يمكنها المشاركة في بطولة تقام جزئياً على الأراضي الأمريكية.

وكان من المقرر أن تلعب إيران في مجموعة تضم بلجيكا ومصر ونيوزيلندا، على أن تقام جميع مباريات المجموعة في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس العالم للرجال المقبلة خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو، في كل من أمريكا والمكسيك وكندا.

