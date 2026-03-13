مباريات الأمس
"رقم تاريخي جديد له".. جوارديولا يحصد جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

كتب : نهي خورشيد

03:50 م 13/03/2026
حصد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي جائزة أفضل مدرب خلال شهر فبراير في الدوري الإنجليزي الممتاز.


وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عبر حسابها الرسمي تتويج جوارديولا بالجائز للمرة الثانية عشرة منذ توليه قيادة الفريق.


ويواصل جوارديولا مطاردة الأرقام القياسية في عدد مرات الفوز بجائزة مدرب الشهر، إذ يتصدر القائمة التاريخية المدرب الأسطوري أليكس فيرجسون برصيد 27 مرة، يليه الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني السابق لـ أرسنال برصيد 15 مرة، بينما يحتل مدرب مانشستر سيتي المركز الثالث بـ12 جائزة.


وتفوق جوارديولا في الجائزة على عدد من المدربين من بينهم كيث أندروز مدرب برينتفورد، ومايكل كاريك المدير الفني لـ مانشستر يونايتد، إضافة إلى آرني سلوت مدرب ليفربول.


وخاض السيتي خلال شهر فبراير خمس مباريات في الدوري حقق خلالها أربعة انتصارات وتعادلاً واحداً دون أي هزيمة، وكان أبرزها الفوز المهم على ليفربول في ملعب أنفيلد.


موعد مباراة السيتي والريال المقبلة في دوري الأبطال


ومن المقرر أن يستضيف ملعب الاتحاد مواجهة الإياب المرتقبة بين مانشستر سيتي وريال مدريد يوم الثلاثاء 17 مارس 2026، ضمن منافسات ثمن نهائي البطولة القارية.


وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

