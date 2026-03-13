الإمارات توجه اتهامات لـ21 شخصاً بتصوير صواريخ إيرانية فوق دبي

كتب : محمد أبو بكر

07:49 م 13/03/2026 تعديل في 07:49 م

إطلاق صاروخ

أفادت منظمة محتجزون في دبي، بأن السلطات في الإمارات العربية المتحدة وجّهت اتهامات إلى 21 شخصًا، بينهم رجل بريطاني يبلغ من العمر 60 عاماً، للاشتباه في قيامهم بتصوير صواريخ إيرانية فوق مدينة دبي.

وذكرت محتجزون في دبي، ومقرها لندن، أن الاتهامات تستند إلى قانون يحظر بث أو نشر محتوى يمكن أن يهدد أو يزعزع الأمن القومي في الدولة.

ولم تكشف السلطات عن هوية المشتبه بهم في القضية حتى الآن.

وقالت رادها ستيرلينغ، الرئيسة التنفيذية للمنظمة، إن الاتهامات تبدو "غامضة للغاية لكنها تبدو خطيرة على الورق"، مضيفة أن السلوك المنسوب للمتهمين قد يكون بسيطاً مثل مشاركة أو التعليق على مقطع فيديو متداول بالفعل على الإنترنت.

وأوضحت أن قوانين الجرائم الإلكترونية في الإمارات قد تتيح ملاحقة الشخص الذي ينشر المحتوى أولاً، وكذلك أي شخص يعيد نشره أو يعيد مشاركته أو حتى يعلّق عليه، ما قد يؤدي إلى توجيه اتهامات للأشخاص.

