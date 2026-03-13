سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات الأسبوع، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 7230 جنيهًا بنهاية تعاملات يوم السبت الماضي إلى 7450 جنيهًا بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة، بزيادة قدرها 220 جنيهًا للجرام.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب خلال الفترة نفسها، حيث انخفض سعر الأونصة من 5171 دولارًا إلى 5087 دولارًا، بخسائر بلغت 84 دولارًا خلال الأسبوع.

تحركات الذهب في السوق المصري

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية تعاملات السبت نحو 7230 جنيهًا، قبل أن يرتفع يوم الأحد إلى 7500 جنيه للجرام.

وتراجع السعر يوم الاثنين إلى 7425 جنيهًا، ثم ارتفع قليلًا يوم الثلاثاء ليسجل 7450 جنيهًا.

وخلال تعاملات الأربعاء استقر السعر عند 7450 جنيهًا للجرام، قبل أن يرتفع يوم الخميس إلى 7490 جنيهًا.

وبمنتصف تعاملات اليوم الجمعة تراجع السعر إلى 7450 جنيهًا للجرام.

تحركات الذهب في السوق العالمي

سجل سعر أونصة الذهب عالميًا نحو 5171 دولارًا بنهاية تعاملات السبت والأحد.

ثم تراجع يوم الاثنين إلى 5090 دولارًا للأونصة، قبل أن يرتفع يوم الثلاثاء إلى 5205 دولارات.

وخلال تعاملات الأربعاء تراجع السعر قليلًا إلى 5173 دولارًا، ثم واصل الانخفاض يوم الخميس إلى 5149 دولارًا.

وبمنتصف تعاملات اليوم الجمعة انخفض السعر إلى 5087 دولارًا للأونصة.

