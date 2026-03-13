ارتفاع حصيلة قتلى الحرب في الشرق الأوسط إلى أكثر من 2000

كتب : محمود الطوخي

08:08 م 13/03/2026

حرب إيران

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الجمعة، إن حصيلة القتلى في الشرق الأوسط تجاوزت 2000 شخص، بمن فيهم مدنيون وعسكريون، نتيجة للحرب في إيران مع دخول الصراع يومه الـ14.

حصيلة القتلى في إيران ولبنان

وسجلت الإحصاءات الرسمية في إيران، مقتل أكثر من 1300 شخص، وفق ما به صرّح سفير طهران لدى الأمم المتحدة، الأربعاء.

وفي المقابل، قدرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا" الأمريكية عدد القتلى بـ 1858 على الأقل حتى يوم الجمعة، في ظل غياب التحديثات الرسمية الإيرانية.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة مقتل 773 شخصا على الأقل، من بينهم 103 أطفال منذ بدء الغارات الإسرائيلية.

خسائر الجيوش ضمن حصيلة القتلى الحرب في إيران

وخلال الهجمات المتبادلة؛ قُتل 13 جنديا أمريكيا، بينهم 6 في تحطم طائرة تزود بالوقود في العراق يوم الخميس، و6 آخرون في غارة إيرانية على الكويت الأحد الماضي، وجندي آخر في السعودية.

وفي إسرائيل، قُتل 15 إسرائيليا، منهم 9 في قصف استهدف مبنى بمدينة بيت شيمش، وجنديان في جنوب لبنان.

أما في العراق، فقد قُتل 32 شخصا غالبيتهم من قوات الحشد الشعبي، بالإضافة إلى مقتل جندي فرنسي في هجوم على قاعدة بكردستان العراق.

حصيلة القتلى في دول الخليج

امتدت الخسائر لتشمل دول الخليج؛ ففي الكويت، لقي 6 كويتيين حتفهم، بينهم طفلة توفيت متأثرة بشظايا في 4 مارس.

وأعلنت الإمارات مقتل 6 أشخاص من جنسيات مختلفة نتيجة الهجمات، بينما سجلت السعودية مقتل شخصين في مدينة الخرج في 8 مارس.

وفي البحرين، قُتل شخصان أحدهما في حريق سفينة والآخر في غارة على المنامة، فيما أفادت عُمان بمقتل 3 أشخاص في هجمات متفرقة.

الحرب في إيران حصيلة القتلى أمريكا وإسرائيل دول الخليج

