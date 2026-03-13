أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه ينفذ اليوم الجمعة، "الهجوم الأكثر قوة" على إسرائيل منذ بدء الحرب، مشيراً إلى أنه أسقط 111 طائرة مسيّرة للعدو منذ بداية الحرب.

وأضاف الحرس الثوري في بيان له، أنه تم إسقاط طائرة مسيّرة من طراز "إم كيو 9" في سماء محافظة فارس، وأخرى في تبريز.

في المقابل، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في قاعدة تل نوف العسكرية جنوب تل أبيب، كما دوت صفارات الإنذار في مطار بن جوريون الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم، أطلق الحرس الثوري الموجة الـ45 من عملية الوعد الصادق 4، وذلك بالتعاون مع حزب الله وقواته البحرية ووحدات المسيرات التابعة للجيش والحرس الثوري.