ترامب: امتلاك إيران سلاحا نوويا سيؤدي إلى محو إسرائيل من الخريطة

كتب : عبدالله محمود

08:21 م 13/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه كان يجب على الولايات المتحدة شن العملية العسكرية ضد إيران التي كانت ترتكب القتل طوال 47 سنة الماضية.

وأكد ترامب في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، أن القوات الأمريكية تمكنت من تدمير القوات البحرية والجوية الإيرانية وقيادتها مرتين.

وأضاف ترامب، أنه كان على الولايات المتحدة فعل شيء تجاه إيران لأنها كانت ستشن هجوماً عليها، مشيراً إلى أن الهجوم الأمريكي ضد طهران أدى إلى تدمير آلاف الصواريخ التي كانت ستُطلق ضد الولايات المتحدة.

وذكر ترامب أنه كان يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران التي لا يمكنها امتلاك سلاح نووي.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن امتلاك إيران سلاحاً نووياً سيؤدي إلى محو إسرائيل من الخريطة.

وأشار ترامب إلى أن إيران كانت ستستخدم السلاح النووي ضد دول المنطقة لو كان في حوزتها.

