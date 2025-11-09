فانتازي.. ارتفاع سعر ثنائي تشيلسي في الجولة 11

ارتفع سعر ثنائي تشيلسي، ريس جيمس وجواو بيدرو، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

إيجور تياجو (برينتفورد): 6.3 مليون جنيه إسترليني

ريس جيمس (تشيلسي): 5.6 مليون جنيه إسترليني

جواو بيدرو (تشيلسي): 7.5 مليون جنيه إسترليني

إليمان ندياي (إيفرتون): 6.6 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

إيفان جيساند (أستون فيلا): 6.2 مليون جنيه إسترليني

أنتوني ميلامبو (برينتفورد): 5.2 مليون جنيه إسترليني

هاريسون ريد (فولهام): 4.3 مليون جنيه إسترليني

كيفن (فولهام): 5.9 مليون جنيه إسترليني

جون ستونز (مانشستر سيتي): 5.4 مليون جنيه إسترليني

دييغو ليون (مانشستر يونايتد): 4.2 مليون جنيه إسترليني

نيك وولتمايد (نيوكاسل): 7.4 مليون جنيه إسترليني

جوجليلمو فيكاريو (توتنهام): 5 مليون جنيه إسترليني