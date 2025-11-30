فانتازي.. انخفاض سعر محمد صلاح اليوم

انخفض سعر نجم ليفربول محمد صلاح بمقدار 100 ألف جنيه إسترليني ضمن التقلبات اليومية لقيم لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي، والتي تتأثر بالأداء في الجولات السابقة إضافة إلى نسب البيع والشراء لكل لاعب.

ويستعرض موقع "مصراوي" التحديثات الرسمية لأسعار لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025، بحسب آخر ما صدر عن الموقع الرسمي للعبة.

لاعبون ارتفعت أسعارهم

بيدرو نيتو (تشيلسي) 7.2 مليون جنيه إسترليني

ماكسينس لاكروا (كريستال بالاس) 5.1 مليون جنيه إسترليني

إيبيريتشي إيزي (أرسنال) 7.8 مليون جنيه إسترليني

مايكل كين (إيفرتون) 4.6 مليون جنيه إسترليني

روبن دياز (مانشستر سيتي) 5.6 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

تومي سيتفورد (أرسنال) 3.9 مليون جنيه إسترليني

مارتن زوبيمندي (أرسنال) 5.3 مليون جنيه إسترليني

أنطوان سيمينيو (بورنموث) 7.8 مليون جنيه إسترليني

بشير همفريز (بيرنلي) 3.9 مليون جنيه إسترليني

توم كيرني (فولهام) 4.8 مليون جنيه إسترليني

باسكال سترويجك (ليدز) 4.3 مليون جنيه إسترليني

محمد صلاح (ليفربول) 14.1 مليون جنيه إسترليني

جاك جريليش (إيفرتون) 6.6 مليون جنيه إسترليني

تيجاني رييندرز (مانشستر سيتي) 5.3 مليون جنيه إسترليني

ليني يورو (مانشستر يونايتد) 4.3 مليون جنيه إسترليني

سيكو كوني (مانشستر يونايتد) 4.3 مليون جنيه إسترليني

أليكس مورفي (نيوكاسل) 3.8 مليون جنيه إسترليني

الحاج مالك ضيوف (وست هام) 4.2 مليون جنيه إسترليني

بافود دياكيتي (بورنموث) 4.4 مليون جنيه إسترليني

جيمس رايت (أستون فيلا) 3.9 مليون جنيه إسترليني

تايلر ديبلينج (إيفرتون) 5.3 مليون جنيه إسترليني

كيفن (فولهام) 5.8 مليون جنيه إسترليني