فانتازي.. انخفاض سعر نجم أرسنال اليوم

انخفض سعر نجم أرسنال، جابرييل، مع استمرار تقلب أسعار اللاعبين يوميًا بمقدار 100 ألف جنيه إسترليني، وفقًا لأدائهم في الجولات الماضية ونسب البيع والشراء لكل لاعب.

ويستعرض موقع "مصراوي" التغييرات الرسمية في أسعار لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي ليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025، وفقًا لتحديثات الموقع الرسمي للعبة.

لاعبون ارتفعت أسعارهم

إيجور تياجو (برينتفورد) 6.5 مليون جنيه إسترليني

داني ويلبيك (برايتون) 6.6 مليون جنيه إسترليني

دانييل مونوز (كريستال بالاس) 5.9 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

جابرييل (أرسنال) 6.4 مليون جنيه إسترليني

أليكس كيرنز (ليدز) 3.9 مليون جنيه إسترليني

ميودراج بيفاس (نيوكاسل) 3.8 مليون جنيه إسترليني

ديلان باكوا (نوتنجهام فورست) 5.9 مليون جنيه إسترليني

توم إيدوزي (ولفرهامبتون) 4.3 مليون جنيه إسترليني