فانتازي.. تغيّر سعر 3 لاعبين اليوم

كتب : محمد القرش

06:49 م 18/11/2025

فانتازي الدوري الإنجليزي

تغيّر سعر ثلاثة لاعبين اليوم في لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي، حيث تستمر أسعار اللاعبين في الارتفاع أو الانخفاض يوميًا بمقدار 100 ألف جنيه إسترليني، وذلك وفقًا لأدائهم في الجولات الماضية ونسب البيع والشراء لكل لاعب.

ويستعرض لكم موقع "مصراوي" التغييرات الرسمية في أسعار لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي ليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، بحسب تحديثات الموقع الرسمي للعبة:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

دانييل مونوز (كريستال بالاس) 5.8 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

جوليان آيستون (برينتفورد) 3.9 مليون جنيه إسترليني

جيمس جاستن (ليدز) 3.9 مليون جنيه إسترليني

