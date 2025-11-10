فانتازي.. انخفاض سعر ثنائي ليفربول

انخفض سعر ثنائي ليفربول، كودي جاكبو وفريمبونج ، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

ديكلان رايس (أرسنال) 6.9 مليون جنيه إسترليني

برايان مبيومو (مانشستر يونايتد) 8.5 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

إيثان نوانيري ( أرسنال) 5.1 مليون جنيه إسترليني

فابيو كارفاليو (برينتفورد) 4.8 مليون جنيه إسترليني

توسين أدارابيويو (تشيلسي) 4.2 مليون جنيه إسترليني

جيريمي فريمبونج (ليفربول) 5.7 مليون جنيه إسترليني

كودي جاكبو (ليفربول) 7.5 مليون جنيه إسترليني

محمد قدوس (توتنهام) 6.5 مليون جنيه إسترليني

بابي سار (توتنهام) 4.8 مليون جنيه إسترليني

جيمس وارد براوس (وست هام) 5.6 مليون جنيه إسترليني