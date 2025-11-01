مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة اليد

ألمانيا تحت 17

- -
21:15

مصر تحت 17

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

0 1
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 2
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

أستون فيلا

جميع المباريات

إعلان

فانتازي.. انخفاض سعر محمد صلاح قبل الجولة العاشرة

كتب : محمد القرش

04:22 م 01/11/2025

محمد صلاح (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر نجم ليفربول، محمد صلاح، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم السبت 1 نوفمبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

بوكايو ساكا (أرسنال) 10.1 مليون جنيه إسترليني

مارك جويهي (كريستال بالاس) 5.0 مليون جنيه إسترليني

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) 7.8 مليون جنيه إسترليني

برايان مبيومو (مانشستر يونايتد) 8.3 مليون جنيه إسترليني

دان بيرن (نيوكاسل) 5.2 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

زكي أمدوني (بيرنلي) 4.8 مليون جنيه إسترليني توسين

أدارابيويو (تشيلسي) 4.3 مليون جنيه إسترليني

فاكوندو بونانوتي (تشيلسي) 4.7 مليون جنيه إسترليني

روبرت سانشيز (تشيلسي) 4.8 مليون جنيه إسترليني

رومان إيسي (كريستال بالاس) 4.7 مليون جنيه إسترليني

أنطون ستاش (ليدز) 5 مليون جنيه إسترليني

محمد صلاح (ليفربول) 14.2 مليون جنيه إسترليني

فلوريان ويرتز (ليفربول) 8 مليون جنيه إسترليني

ديرموت مي (مانشستر يونايتد) 3.9 مليون جنيه إسترليني

هارفي بارنز (نيوكاسل) 6.3 مليون جنيه إسترليني

دان ندوي (نوتنجهام فورست) 5.7 مليون جنيه إسترليني

ريان ييتس (نوتنجهام فورست) 4.7 مليون جنيه إسترليني

محمد كودوس (توتنهام) 6.7 مليون جنيه إسترليني

كالوم ويلسون (وست هام) 5.8 مليون جنيه إسترليني

إيمانويل أغبادو (ولفرهامبتون) 4.3 مليون جنيه إسترليني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح صلاح فانتازي فانتازي الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

خاص| بعد التفاعل الواسع مع دعوته.. مصراوي يحاور عالم المصريات الياباني "يوشيمورا"
تغطية خاصة- افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصر تحتفي ورموز العالم في المحروسة