فانتازي.. انخفاض سعر محمد صلاح قبل الجولة العاشرة

انخفض سعر نجم ليفربول، محمد صلاح، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم السبت 1 نوفمبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

بوكايو ساكا (أرسنال) 10.1 مليون جنيه إسترليني

مارك جويهي (كريستال بالاس) 5.0 مليون جنيه إسترليني

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) 7.8 مليون جنيه إسترليني

برايان مبيومو (مانشستر يونايتد) 8.3 مليون جنيه إسترليني

دان بيرن (نيوكاسل) 5.2 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

زكي أمدوني (بيرنلي) 4.8 مليون جنيه إسترليني توسين

أدارابيويو (تشيلسي) 4.3 مليون جنيه إسترليني

فاكوندو بونانوتي (تشيلسي) 4.7 مليون جنيه إسترليني

روبرت سانشيز (تشيلسي) 4.8 مليون جنيه إسترليني

رومان إيسي (كريستال بالاس) 4.7 مليون جنيه إسترليني

أنطون ستاش (ليدز) 5 مليون جنيه إسترليني

محمد صلاح (ليفربول) 14.2 مليون جنيه إسترليني

فلوريان ويرتز (ليفربول) 8 مليون جنيه إسترليني

ديرموت مي (مانشستر يونايتد) 3.9 مليون جنيه إسترليني

هارفي بارنز (نيوكاسل) 6.3 مليون جنيه إسترليني

دان ندوي (نوتنجهام فورست) 5.7 مليون جنيه إسترليني

ريان ييتس (نوتنجهام فورست) 4.7 مليون جنيه إسترليني

محمد كودوس (توتنهام) 6.7 مليون جنيه إسترليني

كالوم ويلسون (وست هام) 5.8 مليون جنيه إسترليني

إيمانويل أغبادو (ولفرهامبتون) 4.3 مليون جنيه إسترليني