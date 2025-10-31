ساعات تفصلنا عن غلق نافذة انتقالات الجولة العاشرة من فانتازي الدوري الإنجليزي، حيث يجب على المدربين الحظر من شراء اللاعبين الغائبين عن فرقهم بسبب الإيقاف أو حتى القريبون منه.

وأي لاعب يحصل على خمسة إنذارات خلال 19 مباراة مع فريقه بالدوري الإنجليزي الممتاز، يتم إيقافه لمدة مباراة واحدة في نفس المسابقة، ولا يتم نقل البطاقات الصفراء إلى كأس الاتحاد الأوروبي أو كأس الاتحاد الإنجليزي.

اللاعبون الموقوفون

ليام ديلاب (تشيلسي ) - الجولة العاشرة

اللاعبون القريبون من الإيقاف

ويليامز (نوتنجهام فورست) - 4 إنذارات

كالافيوري (أرسنال) - 3 إنذارات

كولينز (برينتفورد) - 3 إنذارات

باليبا (برايتون) - 3 إنذارات

هيوز (كريستال بالاس) - 3 إنذارات

مونوز (كريستال بالاس) - 3 إنذارات

كيركيز (ليفربول) - 3 إنذارات

كاسيميرو (مانشستر يونايتد) - 3 إنذارات

روميرو (توتنهام) - 3 إنذارات

تشاكا (سندرلاند) - 3 إنذارات

دوهيرتي (ولفرهامبتون) - 3 إنذارات

جواو جوميز (ولفرهامبتون) - 3 إنذارات

ومن المقرر أن تُغلق نافذة انتقالات الجولة العاشرة من فانتازي الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الساعة الثالثة عصر غدا السبت.