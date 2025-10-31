مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

خيتافي

- -
22:00

جيرونا

الدوري الألماني

أوجسبورج

- -
21:30

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي

الهلال

- -
16:50

الشباب

جميع المباريات

إعلان

قبل الجولة العاشرة .. من هم اللاعبون الموقوفون أو القريبون من الإيقاف في فانتازي؟

كتب : محمد القرش

11:43 ص 31/10/2025

فانتازي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ساعات تفصلنا عن غلق نافذة انتقالات الجولة العاشرة من فانتازي الدوري الإنجليزي، حيث يجب على المدربين الحظر من شراء اللاعبين الغائبين عن فرقهم بسبب الإيقاف أو حتى القريبون منه.

وأي لاعب يحصل على خمسة إنذارات خلال 19 مباراة مع فريقه بالدوري الإنجليزي الممتاز، يتم إيقافه لمدة مباراة واحدة في نفس المسابقة، ولا يتم نقل البطاقات الصفراء إلى كأس الاتحاد الأوروبي أو كأس الاتحاد الإنجليزي.

اللاعبون الموقوفون

ليام ديلاب (تشيلسي ) - الجولة العاشرة

اللاعبون القريبون من الإيقاف

ويليامز (نوتنجهام فورست) - 4 إنذارات

كالافيوري (أرسنال) - 3 إنذارات

كولينز (برينتفورد) - 3 إنذارات

باليبا (برايتون) - 3 إنذارات

هيوز (كريستال بالاس) - 3 إنذارات

مونوز (كريستال بالاس) - 3 إنذارات

كيركيز (ليفربول) - 3 إنذارات

كاسيميرو (مانشستر يونايتد) - 3 إنذارات

روميرو (توتنهام) - 3 إنذارات

تشاكا (سندرلاند) - 3 إنذارات

دوهيرتي (ولفرهامبتون) - 3 إنذارات

جواو جوميز (ولفرهامبتون) - 3 إنذارات

ومن المقرر أن تُغلق نافذة انتقالات الجولة العاشرة من فانتازي الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الساعة الثالثة عصر غدا السبت.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فانتازي فانتازي الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

- انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة