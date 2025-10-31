دون صلاح.. أفضل 11 لاعبا للجولة العاشرة من فانتازي الدوري الإنجليزي

وضع كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي، أفضل تشكيل للجولة العاشرة، والذي يتضمن لاعبين من المتوقع أن يتألقوا ويحققوا العديد من النقاط.

وشهد التشكيل غياب محمد صلاح نجم ليفربول، بينما تم اختيار إيرلينج هالاند قائدا للفريق وماتيتا نائبا له.

أفضل تشكيل للجولة العاشرة

حراسة المرمى: روبن روفس (سندرلاند) 4.7 مليون جنيه.

خط الدفاع: جابرييل (أرسنال) 6.5 مليون جنيه - دانييل مونوز (كريستال بالاس) 5.7 مليون جنيه - ماليك ثياو (نيوكاسل) 4.9 مليون جنيه.

خط الوسط: ساكا (أرسنال) 10 مليون جنيه - برايان مبيومو (مانشستر يونايتد) 8.2 مليون جنيه - ديكلان رايس (أرسنال) 6.7 مليون جنيه - إسماعيل سار (كريستال بالاس) 6.5 مليون جنيه.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند (مان سيتي) 14.8 مليون جنيه - جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) 7.7 مليون جنيه - نيك وولتيماد (نيوكاسل) 7.5 مليون جنيه.