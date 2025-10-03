مباريات الأمس
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

المصري

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

المقاولون العرب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيجيريا - شباب

3 2
02:00

السعودية - شباب

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
22:00

فولهام

جميع المباريات

فانتازي.. انخفاض سعر 7 لاعبين قبل الجولة السابعة

كتب : محمد القرش

11:01 ص 03/10/2025

فانتازي.. كل ما تريد معرفته عن الجولة الحادية عشر

انخفض سعر 7 لاعبين اليوم الجمعة، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

إيبيريتشي إيزي (أرسنال) 7.6 مليون جنيه إسترليني

نيك بوب (نيوكاسل) 5.1 مليون جنيه إسترليني

روبن روفس (سندرلاند) 4.6 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

برايدن كلارك (أرسنال) 3.9 مليون جنيه إسترليني جواو

بيدرو (تشيلسي) 7.7 مليون جنيه إسترليني

كودي جاكبو (ليفربول) 7.5 مليون جنيه إسترليني

أليكسيس ماك أليستر (ليفربول) 6.3 مليون جنيه إسترليني

جيبس ​​وايت (نوتنغهام فورست) 7.4 مليون جنيه إسترليني

كريس وود (نوتنجهام فورست) 7.4 مليون جنيه إسترليني

برينان جونسون (توتنهام) 6.9 مليون جنيه إسترليني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

