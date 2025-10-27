مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

الجونة

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

وادي دجلة

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
23:00

اتلتيكو مدريد

كأس خادم الحرمين الشريفين

الباطن

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

فانتازي.. انخفاض سعر ثنائي أرسنال قبل الجولة العاشرة

كتب : محمد القرش

12:54 م 27/10/2025

فانتازي.. كل ما تريد معرفته عن الجولة الحادية عشر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر ثنائي أرسنال، كيبا ونورجارد، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

إيجور ثياجو (برينتفورد) 6.2 مليون جنيه إسترليني

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) 7.7 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

كيبا أريزابالاجا (أرسنال) 4.2 مليون جنيه إسترليني

كريستيان نورجارد (أرسنال) 5.2 مليون جنيه إسترليني

تايرون مينجز (أستون فيلا) 4.4 مليون جنيه إسترليني

تيجاني رايندرز (مانشستر سيتي) 5.6 مليون جنيه إسترليني

باتريك دورجو (مانشستر يونايتد) 4.3 مليون جنيه إسترليني

تينو ليفرامينتو (نيوكاسل) 4.9 مليون جنيه إسترليني

ماكسيميليان كيلمان (وست هام) 4.3 مليون جنيه إسترليني

تايلر ديبلينج (إيفرتون) 5.4 مليون جنيه إسترليني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فانتازي فانتازي الدوري الإنجليزي أرسنال الدوري الإنجليزي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

105 جنيهات.. هبوط كبير في سعر الذهب بمصر بمنتصف تعاملات اليوم
8 أخطاء تلتهم رصيد شحن عداد الكهرباء الكارت .. تعرف عليها
رياح وسحب بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة
أمران يحسمان.. هل يفقد الذهب بريقه ويخسر صعوده الكبير؟
60 ثانية رعب تكشف لحظة التخلص من "أطفال فيصل" في عقار اللبيني (فيديو)