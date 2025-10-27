فانتازي.. انخفاض سعر ثنائي أرسنال قبل الجولة العاشرة

فانتازي.. كل ما تريد معرفته عن الجولة الحادية عشر

انخفض سعر ثنائي أرسنال، كيبا ونورجارد، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

إيجور ثياجو (برينتفورد) 6.2 مليون جنيه إسترليني

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) 7.7 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

كيبا أريزابالاجا (أرسنال) 4.2 مليون جنيه إسترليني

كريستيان نورجارد (أرسنال) 5.2 مليون جنيه إسترليني

تايرون مينجز (أستون فيلا) 4.4 مليون جنيه إسترليني

تيجاني رايندرز (مانشستر سيتي) 5.6 مليون جنيه إسترليني

باتريك دورجو (مانشستر يونايتد) 4.3 مليون جنيه إسترليني

تينو ليفرامينتو (نيوكاسل) 4.9 مليون جنيه إسترليني

ماكسيميليان كيلمان (وست هام) 4.3 مليون جنيه إسترليني

تايلر ديبلينج (إيفرتون) 5.4 مليون جنيه إسترليني