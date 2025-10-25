فانتازي.. ارتفاع سعر نجم ليفربول

ارتفع سعر نجم ليفربول، كودي جاكبو، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم السبت 25 أكتوبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جونيور كروبي (بورنموث) 4.6 مليون جنيه إسترليني

داني ويلبيك (برايتون) 6.4 مليون جنيه إسترليني

كودي جاكبو (ليفربول) 7.6 مليون جنيه إسترليني

نيك وولتمايد (نيوكاسل) 7.5 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

إزري كونسا (أستون فيلا) 4.4 مليون جنيه إسترليني

آشلي بارنز (بيرنلي) 4.3 مليون جنيه إسترليني

مارك جويو (تشيلسي) 4.2 مليون جنيه إسترليني

جوريل هاتو (تشيلسي) 4.7 مليون جنيه إسترليني

ييريمي بينو (كريستال بالاس) 5.8 مليون جنيه إسترليني

لويس هول (نيوكاسل) 5.2 مليون جنيه إسترليني

جمال لاسيلز (نيوكاسل) 4.3 مليون جنيه إسترليني

جاكوب مورفي (نيوكاسل) 6.1 مليون جنيه إسترليني

كالوم هدسون أودوي (نوتنجهام فورست) 5.8 مليون جنيه إسترليني

برينان جونسون (توتنهام) 6.7 مليون جنيه إسترليني

هوانج هي تشان (ولفرهامبتون) 5.8 مليون جنيه إسترليني

ريكنر بيليجارد (ولفرهامبتون) 5.2 مليون جنيه إسترليني