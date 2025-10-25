مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
20:00

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

1 1
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
19:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

فانتازي.. ارتفاع سعر نجم ليفربول

كتب : محمد القرش

05:42 م 25/10/2025

فانتازي الدوري الإنجليزي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر نجم ليفربول، كودي جاكبو، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم السبت 25 أكتوبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جونيور كروبي (بورنموث) 4.6 مليون جنيه إسترليني

داني ويلبيك (برايتون) 6.4 مليون جنيه إسترليني

كودي جاكبو (ليفربول) 7.6 مليون جنيه إسترليني

نيك وولتمايد (نيوكاسل) 7.5 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

إزري كونسا (أستون فيلا) 4.4 مليون جنيه إسترليني

آشلي بارنز (بيرنلي) 4.3 مليون جنيه إسترليني

مارك جويو (تشيلسي) 4.2 مليون جنيه إسترليني

جوريل هاتو (تشيلسي) 4.7 مليون جنيه إسترليني

ييريمي بينو (كريستال بالاس) 5.8 مليون جنيه إسترليني

لويس هول (نيوكاسل) 5.2 مليون جنيه إسترليني

جمال لاسيلز (نيوكاسل) 4.3 مليون جنيه إسترليني

جاكوب مورفي (نيوكاسل) 6.1 مليون جنيه إسترليني

كالوم هدسون أودوي (نوتنجهام فورست) 5.8 مليون جنيه إسترليني

برينان جونسون (توتنهام) 6.7 مليون جنيه إسترليني

هوانج هي تشان (ولفرهامبتون) 5.8 مليون جنيه إسترليني

ريكنر بيليجارد (ولفرهامبتون) 5.2 مليون جنيه إسترليني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فانتازي فانتازي الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

رسميا.. السبت الأول من نوفمبر إجازة رسمية تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير
فيديو- أول بيان من الداخلية بشأن واقعة التعدي على مسن السويس
أول رد من منة شلبي على زواجها من المنتج أحمد الجنايني- اضغط للتفاصيل
بالأرقام.. كيف تراجع أداء محمد صلاح في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي؟