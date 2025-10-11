مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

- -
21:45

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

البرتغال

- -
21:45

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إستونيا

- -
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الإمارات

- -
20:15

عمان

تصفيات كأس العالم-آسيا

العراق

- -
22:30

اندونيسيا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
18:00

ميكال

جميع المباريات

إعلان

فانتازي.. انخفاض سعر 7 لاعبين اليوم

كتب : محمد القرش

05:24 م 11/10/2025

فانتازي الدوري الإنجليزي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر 7 لاعبين اليوم السبت، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

لم يرتفع سعر أي لاعب اليوم

لاعبون انخفضت أسعارهم

فرانك أونيكا (برينتفورد) 4.9 مليون جنيه إسترليني

دييجو كوبولا (برايتون) 4.3 مليون جنيه إسترليني

إيلان ميسلير (ليدز) 4.3 مليون جنيه إسترليني

جو جوميز (ليفربول) 4.9 مليون جنيه إسترليني

تينو ليفرامينتو (نيوكاسل) 5.0 مليون جنيه إسترليني

دان ندوي (نوتنجهام فورست) 5.9 مليون جنيه إسترليني

إبراهيم سانجاري (نوتنجهام فورست) 4.9 مليون جنيه إسترليني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فانتازي فانتازي الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الري" تكشف كيفية مواجهة التصرفات غير المنضبطة للسد الإثيوبي