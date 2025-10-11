فانتازي.. انخفاض سعر 7 لاعبين اليوم

انخفض سعر 7 لاعبين اليوم السبت، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

لم يرتفع سعر أي لاعب اليوم

لاعبون انخفضت أسعارهم

فرانك أونيكا (برينتفورد) 4.9 مليون جنيه إسترليني

دييجو كوبولا (برايتون) 4.3 مليون جنيه إسترليني

إيلان ميسلير (ليدز) 4.3 مليون جنيه إسترليني

جو جوميز (ليفربول) 4.9 مليون جنيه إسترليني

تينو ليفرامينتو (نيوكاسل) 5.0 مليون جنيه إسترليني

دان ندوي (نوتنجهام فورست) 5.9 مليون جنيه إسترليني

إبراهيم سانجاري (نوتنجهام فورست) 4.9 مليون جنيه إسترليني