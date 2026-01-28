مدرب مسار لمصراوي: "سعيد بروح اللاعبات ومواصلة تصدر الدوري"

بمشاركة فريق عربي.. كل ما تريد معرفته عن النسخة الأولى من كأس العالم للسيدات

أول عربي يتأهل للمونديال.. 8 معلومات عن فريق سيدات الجيش الملكي المغربي

تحدث عبد الرحمن عايد، المدير الفني لسيدات مسار، عن التعادل مع الأهلي، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما في الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

وانتهت مباراة الأهلي ومسار بنتيجة 2-2، بعدما كان الأحمر متقدمًا بنتيجة 2-1 عن طريق منة طارق وألكسندرا.

وقال عبد الرحمن عايد، في تصريحات خاصة لمصراوي: "الحمد لله على روح الفريق وأدائه بالحفاظ على النتائج الجيدة، سعيد بروح اللاعبات".

وأضاف: "والحمد لله على مواصلتنا تصدر الدوري، وإن شاء الله نقترب أكثر وأكثر من تحقيقه".

اقرأ أيضًا:

هل تلقى عرضا بـ 5 ملايين دولار؟.. مصدر يفجر مفاجأة بشأن رحيل بيزيرا



أول عربي يتأهل للمونديال.. 8 معلومات عن فريق سيدات الجيش الملكي المغربي



