مدرب مسار لمصراوي: "سعيد بروح اللاعبات ومواصلة تصدر الدوري"

كتب : هند عواد

12:27 م 28/01/2026
    عبد الرحمن عايد مدرب مسار
    عزة أبو الخير المدرب العام السابق لفريق مسار رفقة أميرة وياسمين_Easy-Resize.com

تحدث عبد الرحمن عايد، المدير الفني لسيدات مسار، عن التعادل مع الأهلي، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما في الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

وانتهت مباراة الأهلي ومسار بنتيجة 2-2، بعدما كان الأحمر متقدمًا بنتيجة 2-1 عن طريق منة طارق وألكسندرا.

وقال عبد الرحمن عايد، في تصريحات خاصة لمصراوي: "الحمد لله على روح الفريق وأدائه بالحفاظ على النتائج الجيدة، سعيد بروح اللاعبات".

وأضاف: "والحمد لله على مواصلتنا تصدر الدوري، وإن شاء الله نقترب أكثر وأكثر من تحقيقه".

عبد الرحمن عايد مدرب مسار الأهلي ومسار الدوري المصري للسيدات

