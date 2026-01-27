مباريات الأمس
تراجع الأهلي.. جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات

كتب : مصراوي

07:18 م 27/01/2026
كتبت-هند عواد:

تعثر الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، بالتعادل مع مسار بطل النسخة السابقة من الدوري المصري للسيدات، ومتصدر النسخة الحالية من البطولة.

وتعادل مسار مع الأهلي، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء، في الجولة العشرين من الدوري المصري للسيدات.

وتراجع الأهلي إلى المركز الثالث، في جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، بـ53 نقطة، فيما يتصدر مسار، برصيد 58 نقطة، يليه وادي دجلة، بـ54 نقطة.

وجاءت نتائج الجولة كالآتي:

مسار 2-2 الأهلي

بيراميدز 1-1 إنبي

الزمالك 0-3 وادي دجلة

إس إي كي 2-1 مودرن سبورت
الطيران 0-6 بالم هيلز
زد 3-0 اتحاد بسيون
المصري البورسعيدي 0-0 البنك الأهلي
المقاولون العرب 1-2 رع

الجيش الملكي المغربي يضرب موعدا مع أرسنال في نصف نهائي كأس العالم للسيدات

لحظة بلحظة.. الأهلي 2-0 وادي دجلة.. نهاية الشوط الأول

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيدات الأهلي فريق مسار

