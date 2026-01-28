مدرب سيدات الأهلي لمصراوي: "شاهدوا مباراة مسار وستعرفون لماذا لم نفز"

الجيش الملكي المغربي يضرب موعدا مع أرسنال في نصف نهائي كأس العالم للسيدات

تعادل الأهلي وهزيمة الزمالك بثلاثية.. نتائج الجولة العشرين من الدوري المصري

بمشاركة فريق عربي.. كل ما تريد معرفته عن النسخة الأولى من كأس العالم للسيدات

كتبت-هند عواد:

أثار الفرنسي ديميتري لوبوف، المدير الفني لسيدات الأهلي، جدلًا بتعليقه على نتيجة مباراة مسار التي تعثر فيها الأحمر.

وانتهت مباراة الأهلي ومسار بنتيجة 2-2، بعدما كان الأحمر متقدمًا بنتيجة 2-1 عن طريق منه طارق وألكسندرا.

وبسؤاله عن سبب فشل الأهلي في الحفاظ على تقدمه، قال ديميتري لوبوف في تصريح خاص لمصراوي: "شاهدوا المباراة وستعرفون لماذا لم نفز".

اقرأ أيضًا:

الجيش الملكي المغربي يضرب موعدا مع أرسنال في نصف نهائي كأس العالم للسيدات



لحظة بلحظة.. الأهلي 2-0 وادي دجلة.. نهاية الشوط الأول



