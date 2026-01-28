مدرب سيدات الأهلي لمصراوي: "شاهدوا مباراة مسار وستعرفون لماذا لم نفز"
كتب : مصراوي
كتبت-هند عواد:
أثار الفرنسي ديميتري لوبوف، المدير الفني لسيدات الأهلي، جدلًا بتعليقه على نتيجة مباراة مسار التي تعثر فيها الأحمر.
وانتهت مباراة الأهلي ومسار بنتيجة 2-2، بعدما كان الأحمر متقدمًا بنتيجة 2-1 عن طريق منه طارق وألكسندرا.
وبسؤاله عن سبب فشل الأهلي في الحفاظ على تقدمه، قال ديميتري لوبوف في تصريح خاص لمصراوي: "شاهدوا المباراة وستعرفون لماذا لم نفز".
