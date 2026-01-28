مباريات الأمس
مدرب سيدات الأهلي لمصراوي: "شاهدوا مباراة مسار وستعرفون لماذا لم نفز"

كتب : مصراوي

12:27 ص 28/01/2026
  عرض 4 صورة
  عرض 4 صورة
    ميا داردن لاعبة الأهلي وحلا لاعبة مسار
  عرض 4 صورة
    ديميتري لوبوف مدرب الأهلي
  عرض 4 صورة
    نادين غازي لاعبة الأهلي

كتبت-هند عواد:

أثار الفرنسي ديميتري لوبوف، المدير الفني لسيدات الأهلي، جدلًا بتعليقه على نتيجة مباراة مسار التي تعثر فيها الأحمر.

وانتهت مباراة الأهلي ومسار بنتيجة 2-2، بعدما كان الأحمر متقدمًا بنتيجة 2-1 عن طريق منه طارق وألكسندرا.

وبسؤاله عن سبب فشل الأهلي في الحفاظ على تقدمه، قال ديميتري لوبوف في تصريح خاص لمصراوي: "شاهدوا المباراة وستعرفون لماذا لم نفز".

سيدات الأهلي فريق مسار

