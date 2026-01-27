مباريات الأمس
بمشاركة فريق عربي.. كل ما تريد معرفته عن النسخة الأولى من كأس العالم للسيدات

كتب : مصراوي

08:42 م 27/01/2026
كتبت-هند عواد:

تنطلق منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية سيدات 2026، غدا الأربعاء، في نسختها الأولى التي تضم أندية النخبة المتوجة بألقاب القارات الست خلال الموسم السابق، من أجل التنافس على لقب عالمي جديد.

أقيمت مباريات الدور الأول من كأس العالم للأندية، في أكتوبر الماضي 2025، والدور الثاني في ديسمبر 2025، وتقام مباريات نصف النهائي، مع مباراتي المركز الثالث والنهائي في لندن خلال الفترة من 28 يناير الحالي حتى 1 فبراير 2026.

الأندية المشاركة في النسخة الأولى من كأس العالم للسيدات 2026

وتشهد بطولة كأس العالم للأندية للسيدات 2026، مشاركة الأندية الستة المتوجة بألقاب البطولات القارية في الموسم السابق، وهي:

أرسنال - بطل دوري أبطال أوروبا للسيدات 2024/25

أوكلاند يونايتد إف سي – بطل دوري أبطال أوقيانوسيا للسيدات 2025

جوثام إف سي - بطلات كأس الكونكاكاف للسيدات 2024/25

ووهان جيانجدا - بطل دوري أبطال آسيا للسيدات 2024/25

كورنثيانز - بطل كأس ليبيرتادوريس للسيدات 2025

نادي الجيش الملكي المغربي - بطل دوري أبطال أفريقيا للسيدات 2025

مواعيد مباريات كأس العالم 2026

يواجه الجيش الملكي المغربي نظيره أرسنال، في نصف نهائي كأس العالم، على أن يواجه جوثام إف سي نظيره كورنثيانز، في نفس الدور.

وجاءت مواعيد نصف نهائي كأس العالم كالآتي:

نصف النهائي

الأربعاء 28 يناير

الجيش الملكي المغربي - أرسنال - ملعب برينتفورد - الساعة 8:00

جوثام إف سي - كورنثيانز - ملعب برينتفورد - الساعة 2:30

الأحد 1 فبراير

مباراة تحديد المركز الثالث - ملعب أرسنال - الساعة 4:45

النهائي - ملعب أرسنال - الساعة 8:00

