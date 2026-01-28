بمشاركة فريق عربي.. كل ما تريد معرفته عن النسخة الأولى من كأس العالم للسيدات

حقق فريق السيدات بنادي الجيش الملكي المغربي، إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى أول نسخة من كأس العالم للأندية سيدات، كأول فريق عربي يحقق هذا الإنجاز.

ويضرب الجيش الملكي المغربي، موعدا مع سيدات أرسنال، أبطال دوري أبطال أوروبا، في الثامنة مساء اليوم، في نصف نهائي كأس العالم 2026.

معلومات عن فريق سيدات الجيش الملكي المغربي

تأسس فريق الجيش الملكي للسيدات عام 2001، وصعد إلى دوري الدرجة الأولى المغربي عام 2009، قبل أن يحرز أول لقب دوري في موسم 2012/2013.

إلى جانب تتويجه بـ12 لقبًا في كأس المغرب، يُعد الجيش الملكي النادي الأكثر تتويجًا في تاريخ الدوري المغربي للسيدات، بعدما حصد 12 لقبًا في آخر 13 موسمًا.

الجيش الملكي هو الفريق الوحيد الذي فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا للسيدات مرتين، في 2022 (4-0 أمام ماميلودي صنداونز حامل اللقب) وفي 2025 (2-1 أمام أسيك ميموزا).

اختير الجيش الملكي نادي العام في حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لعام 2025، ونالت سناء المسعودي جائزة أفضل لاعبة على مستوى الأندية.