ماذا يعني تسجيل جامعة القاهرة "صفر سحب أبحاث علمية" خلال 2025؟

كتب : عمر صبري

02:12 م 28/01/2026

الدكتور محمد سامي عبد الصادق

كشف الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة تفاصيل تقرير مؤشرات النزاهة الأكاديمية بالجامعة خلال عام 2025، والذي أظهرت نتائجه تحقيق الجامعة إنجازًا نوعيًا غير مسبوق تمثل في تسجيل صفر حالات سحب أبحاث علمية خلال عام 2025، وفقًا لبيانات Retraction Watch Database، المرجع الدولي الأبرز لرصد سحب الأبحاث العلمية بسبب المخالفات العلمية أو الأخلاقية، مقارنة بـ خمس حالات سحب خلال عام 2024، وأربع عشرة حالة خلال عام 2023.

وبحسب بيان، أكد عبدالصادق، التزام الجامعة المؤسسي الراسخ بتكريس مبادئ النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لسمعة جامعة القاهرة العلمية ومكانتها الدولية، وأن الجامعة تولي ملف الأمانة العلمية أولوية قصوى ضمن استراتيجيتها لتطوير البحث العلمي وتعزيز تنافسيته عالميًا، مشيًرا إلى أن هذا الإنجاز يعكس نجاح جامعة القاهرة في بناء منظومة متكاملة للنزاهة الأكاديمية تقوم على الوقاية والحوكمة والمساءلة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الوصول إلى صفر سحب أبحاث لا يُعد إنجازًا رقميًا فحسب، بل يُجسد ثقافة مؤسسية راسخة تحكم جميع مراحل البحث العلمي، من التخطيط والتنفيذ وحتى النشر، مشددًا على استمرار الجامعة في دعم الباحثين مع الالتزام الصارم بالمعايير الدولية للنشر الرشيد.

وقال عبد الصادق إن هذا التطور الإيجابي جاء نتيجة حزمة من الإجراءات المؤسسية التي تبنتها الجامعة، من أبرزها تفعيل لجان الأمانة العلمية وأخلاقيات البحث العلمي بكافة كلياتها ومعاهدها، بما يضمن مراجعة الأبحاث والتحقق من التزامها بالمعايير الأخلاقية المعتمدة قبل النشر وخلال جميع مراحل البحث، مؤكدًا استمرار إدارة الجامعة في تطوير آلياتها المؤسسية وتعزيز منظومة النزاهة والأمانة العلمية، بما يضمن استدامة جودة البحث العلمي وتعظيم تأثيره محليًا ودوليًا.

الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة صفر سحب أبحاث علمية" مؤشرات النزاهة الأكاديمية بجامعة القاهرة

