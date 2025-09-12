عنصرية وقتل والديها.. لاجئات أفغانيات يحاربن الألم بكرة القدم

كتبت-هند عواد

"أنا شعرتُ بضياعٍ تام"، هكذا عبرت إحدى اللاجئات الأفغانيات عما تعرضت له، ويستخدم المنفيون من طالبان في إنجلترا وأستراليا الرياضة لمحاربة التحيز وإعطاء صوت للنساء والفتيات في أفغانستان.

وتقول حارسة المرمى إيلاها صفدري في تصريحات لصحيفة "الجارديان": "لم أكن أعرف أحدًا، لكن كرة القدم منحتني شيئًا فشيئًا القوة والقدرة على البدء من جديد، والبدء من الصفر، والبناء، والاستمرار، ودفع نفسي للأمام."

وصلت صفداري البالغة من العمر 17 عامًا إلى إنجلترا، قبل 4 سنوات، كجزء من فريق تنمية المرأة الأفغانية الذي تم إجلاؤه أولاً إلى باكستان ثم إلى المملكة المتحدة بعد انسحاب القوات الأمريكية والتنازل عن السلطة لطالبان.

فيما أجليت نازيا علي، لاعبة خط وسط منتخب أفغانستان الأول ، إلى أستراليا، وتقول: "كرة القدم هي حريتي. عندما ألعبها، تمنحني الأمل".

وأخذ مسار كل من إيلاها ونازيا إلى جانبين مختلفين من العالم، لكن كرة القدم هي الثابتة، حيث وقعت الأولى مؤخرًا مع روثرهام، بينما تلعب نازيا مع بوكس هيل يونايتد في ملبورن أثناء الدراسة.

معاناة نازية علي

كانت نازيا علي في الخامسة من عمرها عندما قُتل والدها على يد طالبان، وفي الثانية عشرة من عمرها عندما لاقت والدتها المصير نفسه. كانت والدتها تدعمها في لعب كرة القدم، تقاسمتا حلمًا مشتركًا، وتخيلتا انضمامها إلى المنتخب الوطني.

ولم تكن علي تعرف معنى كرة القدم حتى بدأت شقيقتاها الأكبر سنًا اللعب، ولكن ما إن بدأت حتى لم يعد هناك أي شيء آخر، بعد مقتل والديها، أصبح فريقها عائلتها، وأصبحت كرة القدم مقاومتها. وتقول: "ركلتُ الكرة انتقامًا من طالبان الذين سلبوا والديّ مني. وجدتُ أُخوتي ومجتمعي من خلال كرة القدم".

تعرض صفداري للعنصرية

تقول صفداري عن قدومها إلى إنجلترا: "كنتُ طفلاً صغيراً، وكبرتُ بين ليلة وضحاها. كان الأمر صعباً عليّ أن أترك كل شيء خلفي، عائلتي، والديّ، أصدقائي، ومعارفي. ثم لم يكن من السهل عليّ أن أكون لاجئاً جديداً في إنجلترا، لأنني لم أكن أتحدث الإنجليزية، ولم يكن لديّ أصدقاء، ولم تكن لديّ أدنى فكرة عن الثقافات والشعوب".

أثر حاجز اللغة على قدرتها على اللعب، وتقول: "خضت بعض التجارب مع بعض الأندية. كنت متحمسة للغاية لأحدها تحديدًا، وأعتقد أن المدربين كانوا راضين جدًا عن أدائي. لكنني لم أكن أجيد التحدث باللغة الإنجليزية، فأنا حارسة مرمى. وبصفتي حارسة مرمى، أحتاج إلى التواصل أكثر من اللازم، وأعتقد أن أحد أسباب رفضهم لي كان حاجز اللغة. كان الأمر محزنًا للغاية، عندما ترى موهبتك، ولكن بسبب صعوبات اللغة، لا يمكنك الانضمام إلى الفريق".

كانت هناك أيضًا بعض العنصرية، بعضها ظاهر وبعضها أقل وضوحًا. لم تشعر بالراحة التامة في أيٍّ من الفرق التي لعبت معها أو خاضت معها تجربة. تقول إن أحد الأندية التي خاضت معها تجربة هذا العام بالكاد شاهدها: "أخبرتهم أنني أعمل بجد، وأرسلت رسائل بريد إلكتروني ذهابًا وإيابًا لمدة ثلاثة أشهر لأحضر هذه التجربة. لكنهم لم يسمحوا لي بإظهار ما أستطيع فعله. أينما ذهبت، أشعر بضغط كلاجئة، وكأنني أحتاج دائمًا إلى تعريف نفسي. أتقبل أنني لاجئة، لكنني اضطررت لمغادرة بلدي، وكان عليّ البدء من جديد، وأريد فقط أن يفهم الناس ما نمر به كلاجئين. لا ينبغي أن أضطر لسرد قصتي مرارًا وتكرارًا."

تلقت صفدري ضربة موجعة أخرى بعد فترة وجيزة من إحدى تجاربها قبل عامين، إذ أصيبت بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي أثناء لعبها مع جامعتها: "ابتعدت عن كرة القدم لأكثر من عامين. لم يمضِ سوى ستة أو سبعة أشهر منذ عودتي للعب، لأنني انتظرت عامًا لإجراء العملية الجراحية، واستغرق تعافيي عامًا آخر. تعاقدت مؤخرًا مع نادي روثرهام يونايتد، وعدتُ للعب. أعشق اللعب."

مع ذلك، كان التدريب والدراسة شاقين. قبل الصيف، كانت صفداري تُنهي دراستها الساعة الرابعة عصرًا، وتستقل القطار والحافلة، ثم تمشي نصف ساعة للوصول إلى التدريب في روثرهام، الذي يبدأ الساعة الثامنة مساءً، كانت دائمًا تصل مبكرًا بعض الشيء، وتختبئ بعيدًا عن الطريق. الآن، تبذل قصارى جهدها لتكوين صداقات في المجموعة".

اقرأ أيضًا:

هل يعود بعد الاعتذار؟.. فيريرا يحدد موقف الجزيري من مواجهة المصري

لامين يامال يعود إلى إسبانيا بمفرده.. ما القصة؟