مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

بوليفيا

1 0
02:30

البرازيل

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

تشيلي

0 0
02:30

أوروجواي

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

إكوادور

1 0
02:00

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

كاف يعلن مواعيد مباراتي مصر وغانا في تصفيات أمم أفريقيا للسيدات

09:09 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

منتخب مصر للسيدات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباراتي منتخب مصر للسيدات أمام نظيره الغاني، ضمن منافسات المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب خلال شهر مارس المقبل.

وتقام مباراة الذهاب في مصر خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر المقبل، فيما تُلعب مباراة الإياب في غانا أحد يومي 27 أو 28 من الشهر ذاته.

وكان المنتخب المصري نجح في التأهل إلى هذه المرحلة بعد تغلبه على نظيره الرواندي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين بالدور الأول، بينما صعد منتخب غانا مباشرة إلى الدور الثاني مستفيداً من موقعه المتقدم في التصنيف الدولي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر للسيدات مواعيد مباراتي مصر وغانا تصفيات أمم أفريقيا للسيدات كأس الأمم الأفريقية 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - مدبولي يحسم الجدل بشأن رفع أسعار الكهرباء
"قعدوني على الدكة".. محمود سعد يكشف لمجدي الجلاد أسباب توقف برامجه