كاف يعلن مواعيد مباراتي مصر وغانا في تصفيات أمم أفريقيا للسيدات

كتب - نهى خورشيد

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباراتي منتخب مصر للسيدات أمام نظيره الغاني، ضمن منافسات المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب خلال شهر مارس المقبل.

وتقام مباراة الذهاب في مصر خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر المقبل، فيما تُلعب مباراة الإياب في غانا أحد يومي 27 أو 28 من الشهر ذاته.

وكان المنتخب المصري نجح في التأهل إلى هذه المرحلة بعد تغلبه على نظيره الرواندي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين بالدور الأول، بينما صعد منتخب غانا مباشرة إلى الدور الثاني مستفيداً من موقعه المتقدم في التصنيف الدولي.