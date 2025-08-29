سيدات الأهلي يحققن أكبر انتصار هذا الموسم على حساب اتحاد بسيون

كتب - نهى خورشيد

واصل الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بالنادي الأهلي عروضه القوية في بطولة الدوري الممتاز، بعدما حقق فوزًا كاسحًا على نظيره اتحاد بسيون بنتيجة 9-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة ضمن منافسات الجولة الثانية.

وجاءت أهداف الأهلي عن طريق أشرقت عادل، وثريا أشرف التي سجلت “هاتريك”، وحبيبة عمر، ونور يوسف التي أحرزت هدفين، إضافة إلى هدفين عكسيين سجلهما مدافعات اتحاد بسيون بالخطأ في مرماهن.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل أساسي ضم: مها الدمرداش في حراسة المرمى، وأمامها في الدفاع كل من نورا خالد، إيمان حسن، رودينا عبد الرسول، ثريا أشرف.

وفي خط الوسط شاركت لولو نصر، حبيبة عمر، نور يوسف، حبيبة عصام، وأشرقت عادل، بينما قادت ميرسي أتوبرا خط الهجوم.

أما مقاعد البدلاء فضمّت: إسراء السقا، أسماء علي، سارة كرد، كاميليا الديب، هنا عثمان، نادين غازي، نادين محمد، ميا داردن، وسارة خالد.

ويُذكر أن سيدات الأهلي افتتحن مشوارهن في البطولة بتحقيق فوز ثمين على بالم هيلز بثلاثية نظيفة.