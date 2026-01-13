محافظ المنوفية يتفقد المطبعة السرية لمديرية التعليم

المنوفية- أحمد الباهي:

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، المطبعة السرية بمديرية التربية والتعليم، للوقوف على الاستعدادات النهائية لطباعة أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية دور يناير 2026، ومتابعة انتظام سير العمل وتطبيق أعلى معايير التأمين والسرية، بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من قيادات المديرية.

واستمع المحافظ، إلى شرح تفصيلي حول آلية العمل داخل المطبعة السرية، بدءًا من إعداد الأسئلة مرورًا بالطباعة والتغليف وحتى التجهيز للتوزيع على الإدارات التعليمية، مشددًا على الالتزام الكامل بإجراءات التأمين وعدم التهاون حفاظًا على سرية الامتحانات وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المطبعة تعمل على مدار الساعة وفق خطة زمنية محددة وتحت رقابة مشددة، لضمان خروج أوراق الامتحانات في موعدها وبالدقة المطلوبة، موضحًا أن المديرية أنهت استعداداتها لانطلاق الامتحانات يوم الخميس 15 يناير وتستمر حتى 22 من الشهر ذاته.

وأشار إلى تجهيز 413 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية لاستقبال 90 ألف و609 طالب وطالبة، بمشاركة 14 ألف و555 من رؤساء لجان ومراقبين وملاحظين وإداريين، مع تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة، لمتابعة الشكاوى والتعامل الفوري مع أي معوقات.

وشدد محافظ المنوفية، على المتابعة الميدانية المستمرة للجان الامتحانات والتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والإدارات التعليمية لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، مؤكدًا تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي تجاوزات قد تعكر صفو العملية الامتحانية، حفاظًا على الصالح العام.