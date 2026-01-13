إعلان

محافظ المنوفية يتفقد المطبعة السرية لمديرية التعليم

كتب : أحمد الباهي

01:06 م 13/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    تجهيزات المطبعة لامتحانات الإعدادية بالمنوفية
  • عرض 5 صورة
    أوراق طباعة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية
  • عرض 5 صورة
    محافظ المنوفية ووكيل وزارة التعليم داخل المطبعة
  • عرض 5 صورة
    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنوفية- أحمد الباهي:

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، المطبعة السرية بمديرية التربية والتعليم، للوقوف على الاستعدادات النهائية لطباعة أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية دور يناير 2026، ومتابعة انتظام سير العمل وتطبيق أعلى معايير التأمين والسرية، بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من قيادات المديرية.

واستمع المحافظ، إلى شرح تفصيلي حول آلية العمل داخل المطبعة السرية، بدءًا من إعداد الأسئلة مرورًا بالطباعة والتغليف وحتى التجهيز للتوزيع على الإدارات التعليمية، مشددًا على الالتزام الكامل بإجراءات التأمين وعدم التهاون حفاظًا على سرية الامتحانات وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المطبعة تعمل على مدار الساعة وفق خطة زمنية محددة وتحت رقابة مشددة، لضمان خروج أوراق الامتحانات في موعدها وبالدقة المطلوبة، موضحًا أن المديرية أنهت استعداداتها لانطلاق الامتحانات يوم الخميس 15 يناير وتستمر حتى 22 من الشهر ذاته.

وأشار إلى تجهيز 413 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية لاستقبال 90 ألف و609 طالب وطالبة، بمشاركة 14 ألف و555 من رؤساء لجان ومراقبين وملاحظين وإداريين، مع تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة، لمتابعة الشكاوى والتعامل الفوري مع أي معوقات.

وشدد محافظ المنوفية، على المتابعة الميدانية المستمرة للجان الامتحانات والتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والإدارات التعليمية لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، مؤكدًا تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي تجاوزات قد تعكر صفو العملية الامتحانية، حفاظًا على الصالح العام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ المنوفية يتفقد المطبعة السرية المطبعة السرية لمديرية التعليم بالمنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رعب على شاطئ إكوادوري.. العثور على 5 رؤوس بشرية معلقة
شئون عربية و دولية

رعب على شاطئ إكوادوري.. العثور على 5 رؤوس بشرية معلقة
ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء؟
اقتصاد

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء؟
أصولها مصرية.. ما هي مهام دينا باول رئيسة ميتا الجديدة؟
أخبار و تقارير

أصولها مصرية.. ما هي مهام دينا باول رئيسة ميتا الجديدة؟
"في الجيب".. منتخب السنغال يثير الجدل قبل مواجهة مصر.. ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

"في الجيب".. منتخب السنغال يثير الجدل قبل مواجهة مصر.. ما القصة؟
قتل ابنته ببطء.. تفاصيل صادمة في واقعة احتجاز وتجويع "فتاة قوص" حتى الموت
أخبار المحافظات

قتل ابنته ببطء.. تفاصيل صادمة في واقعة احتجاز وتجويع "فتاة قوص" حتى الموت

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا
الدولار يعكس اتجاهه الهبوطي ويرتفع في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
شديد البرودة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون