بروتوكول تعاون طبي بين محافظة القليوبية وجامعة بنها لدعم المستشفيات

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين جامعة بنها ومديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، في خطوة تستهدف الارتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

ويهدف البروتوكول إلى دعم مجالات التعليم الطبي والتدريب المستمر، ورفع كفاءة الأطقم الطبية، من خلال الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والعلمية التي تمتلكها كلية الطب بجامعة بنها، بما يسهم في دعم مستشفيات وزارة الصحة بمحافظة القليوبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وقّع البروتوكول عن جامعة بنها الأستاذ الدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب، وعن مديرية الشؤون الصحية الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للمشروعات والاستثمار.

وأعرب المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عن سعادته بهذا التعاون المثمر، مؤكدًا أن القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات الدولة، لارتباطه المباشر بحياة المواطنين. وأشار إلى أن المحافظة شهدت خلال الفترة الأخيرة طفرة إنشائية وتطويرًا شاملًا في القطاع الصحي، تمثلت في افتتاح وتشغيل مستشفى كفر شكر المركزي ومستشفى القناطر الخيرية المركزي، إلى جانب الاستعداد لافتتاح مستشفى طوخ المركزي قريبًا، فضلًا عن إنشاء وتطوير عشرات الوحدات الصحية والمراكز الطبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح المحافظ أن هذه المنشآت الطبية الحديثة، بما تضمه من تجهيزات متطورة، تتطلب كوادر طبية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى، مشددًا على أن الاستعانة بخبرات أساتذة جامعة بنها تمثل إضافة حقيقية وضمانة قوية لتقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمواطن القليوبي.

ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن الجامعة تضع جميع إمكاناتها العلمية والبشرية في خدمة محافظة القليوبية وأبنائها، موضحًا أن البروتوكول يتيح نقل الخبرات السريرية لأساتذة كلية الطب إلى الأطقم الطبية العاملة بمستشفيات وزارة الصحة، إلى جانب إتاحة قاعات التدريب والامتحانات بالجامعة لدعم العملية التعليمية والتدريبية.

وأضاف رئيس الجامعة أن كلية الطب بجامعة بنها، بما تمتلكه من قامات علمية وتجهيزات تعليمية متقدمة، لن تدخر جهدًا في إنجاح هذا التعاون، لافتًا إلى أن البروتوكول يعكس رؤية الجامعة في ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، ونقل الخبرات الميدانية بما يسهم في بناء منظومة صحية متكاملة وقوية تخدم المواطن في المقام الأول.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن توقيع البروتوكول يمثل نقلة نوعية في إدارة المنظومة الصحية بالمحافظة، لما له من دور مباشر في نقل الخبرات الأكاديمية والبحثية من الجامعة إلى أرض الواقع داخل مستشفيات وزارة الصحة.

وأوضح الشلقاني أن المديرية تسعى من خلال هذا التعاون إلى تفعيل برامج التدريب «على رأس العمل» للأطقم الطبية، وتطوير برامج الزمالة المصرية تحت إشراف نخبة من الأساتذة والخبراء، بما يضمن رفع كفاءة التشخيص والعلاج، ويخفف عن المواطنين مشقة الانتقال إلى المستشفيات الجامعية، عبر تقديم خدمات تخصصية متميزة داخل المستشفيات المركزية والوحدات الصحية بمختلف المراكز والقرى.