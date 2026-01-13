مباريات الأمس
"في الجيب".. منتخب السنغال يثير الجدل قبل مواجهة مصر.. ما القصة؟

كتب : محمد عبد الهادي

12:20 م 13/01/2026
    في الجيب.. منتخب السنغال يثير الجدل قبل مواجهة مصر (2)
  • عرض 3 صورة
    في الجيب.. منتخب السنغال يثير الجدل قبل مواجهة مصر (3)

قبل ساعات قليلة من المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر، أثار منتخب السنغال جدلًا واسعًا خلال تدريباته التحضيرية لمباراة الغد الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب السنغال مقطع فيديو عبر منصاته الرسمية، ظهر خلاله لاعبو المنتخب وهم يؤدّون رقصة احتفالية، يقلّدون فيها حركة وضع شيء داخل "الجيب" وسط ضحكات متبادلة.

وأُرفق الفيديو بعبارة In da pocket، وهي تعبير يُستخدم للدلالة على أن الفوز أو التأهل أصبح مضمونًا ومحسومًا أو في "الجيب"، في إشارة فسّرها كثيرون على أنها موجهة نحو مواجهة منتخب مصر.

منتخب السنغال يثير الجدل مباراة مصر والسنغال موعد مباراة مصر والسنغال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 الحساب الرسمي لمنتخب السنغال

