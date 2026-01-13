إعلان

تموين المنيا: مصادرة 6 أطنان أسمدة وسلع مجهولة المصدر

كتب : جمال محمد

01:09 م 13/01/2026
المنيا-جمال محمد:

أعلن المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية نفذت حملات رقابية موسعة بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، أسفرت عن تحرير 181 مخالفة متنوعة.

وأشار الأزهري إلى أنه في مجال الأسواق، تم تحرير 31 محضرًا، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر والتحفظ على كميات تقدر بـ(4 أطنان أسمدة، وطن سوبر فوسفات، و500 كجم دقيق أبيض حر، و350 كجم أرز، و285 عبوة مبيدات زراعية)، إلى جانب تحرير محاضر لعرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومصادرة 102 كجم مصنعات لحوم وفراخ، و157 عبوة مبيدات زراعية.

وفي مجال المخابز البلدية تم تحرير 140 مخالفة، تنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن بعدد 47 مخالفة، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بعدد 30 مخالفة، وتبديد والتصرف في دقيق بلدي مدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة، ومخالفة تعليمات التشغيل، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات بعدد 16 مخالفة، وعدم نظافة أدوات العجين بعدد 21 مخالفة، وعدم إعطاء بون صرف بعدد 22 مخالفة، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير 5 محاضر لإدارة محطات وقود (طلمبة رصيف) بدون ترخيص، مع مصادرة كميات من المواد البترولية، كما تم تحرير 5 مخالفات في مجال البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة لعدم ممارسة النشاط.

المهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين بالمنيا مصادرة 6 أطنان أسمدة بالمنيا ضبط سلع مجهولة المصدر بالمنيا

