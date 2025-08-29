مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
21:00

إنبي

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
21:45

ميلان

الدوري الألماني

هامبورج

- -
21:30

سانت باولي

جميع المباريات

إعلان

تشكيل سيدات الأهلى أمام اتحاد بسيون في الدوري الممتاز

04:33 م الجمعة 29 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    سيدات الأهلي
  • عرض 5 صورة
    سيدات الأهلي
  • عرض 5 صورة
    سيدات الأهلي
  • عرض 5 صورة
    تشكيل سيدات الأهلي اليوم
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

كشف ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة اتحاد بسيون مساء اليوم الجمعة، على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

تشكيل سيدات الأهلي

ويعتمد لوبوف في حراسة المرمى على مها الدمرداش.

تشكيل سيدات الأهلي اليوم

فيما يقود خط الدفاع كل من: نورا خالد، إيمان حسن، رودينا عبد الرسول، ثريا أشرف.

أما خط الوسط، فيضم: لولو نصر، حبيبة عمر، نور يوسف، حبيبة عصام، أشرقت عادل.

ويتولى قيادة الهجوم ميرسي أتوبرا.

أما على مقاعد البدلاء، فجاءت القائمة مكونة من: إسراء السقا، أسماء علي، سارة كرد، كاميليا الديب، هنا عثمان، نادين غازي، نادين محمد، ميا داردن، وسارة خالد.

والجدير بالذكر أن سيدات القلعة الحمراء حققن فوزاً في الجولة الأولى على نظيراتهن في بالم هيلز بثلاثية نظيفة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تشكيل سيدات الأهلي الأهلي مباراة الأهلي واتحاد بسيون اتحاد بسيون الدوري المصري للسيدات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان