تشكيل سيدات الأهلى أمام اتحاد بسيون في الدوري الممتاز

كتب - نهى خورشيد

كشف ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة اتحاد بسيون مساء اليوم الجمعة، على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

تشكيل سيدات الأهلي

ويعتمد لوبوف في حراسة المرمى على مها الدمرداش.

فيما يقود خط الدفاع كل من: نورا خالد، إيمان حسن، رودينا عبد الرسول، ثريا أشرف.

أما خط الوسط، فيضم: لولو نصر، حبيبة عمر، نور يوسف، حبيبة عصام، أشرقت عادل.

ويتولى قيادة الهجوم ميرسي أتوبرا.

أما على مقاعد البدلاء، فجاءت القائمة مكونة من: إسراء السقا، أسماء علي، سارة كرد، كاميليا الديب، هنا عثمان، نادين غازي، نادين محمد، ميا داردن، وسارة خالد.

والجدير بالذكر أن سيدات القلعة الحمراء حققن فوزاً في الجولة الأولى على نظيراتهن في بالم هيلز بثلاثية نظيفة.