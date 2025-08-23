كتبت-هند عواد:

حققت اللاعبة المكسيكية ليزبيث أوفالي، إنجازا تاريخيا في تاريخ كرة القدم النسائية، بعد انتقالها إلى نادي أورلاندو برايد الأمريكي من تيجريس أونال فيمينيل المكسيكي.

وأعلن نادي أورلاندو برايد الأمريكي، تعاقده مع ليزبيث أوفالي بعقد يمتد حتى عام 2027، مع إمكانية التجديد لموسم إضافي، لتصبح أغلى صفقة في تاريخ اللعبة.

Bienvenida a Orlando



The Orlando Pride have signed Mexican forward Jacquie Ovalle to a world-record deal through 2027, with a mutual option for 2028.



READ MORE: https://t.co/4jcWiHmngN pic.twitter.com/302FKwres6 — Orlando Pride (@ORLPride) August 21, 2025

وقال النادي الأمريكي، في بيان رسمي: "سجلت رقمًا قياسيًّا عالميًّا جديدًا في كرة القدم النسائية"، فيما ذكرت وكالة رويترز، أن الصفقة قيمتها 1.5 مليون دولار أمريكي، لتكون الأغلى عبر التاريخ.

وقال رئيس نادي أورلاندو برايد مارك ويلف، عبر الموقع الرسمي: "نحن ملتزمون بشكل تام وراسخ ببناء فرق قادرة على حصد البطولات عامًا تلو الآخر، وهذا التعاقد التاريخي يجسد هذا التركيز".

وأضاف: "هي موهبة عالمية ولاعبة تملك خبرات كبيرة، ويمثل وصولها إلى أورلاندو خطوة أخرى في رحلتنا نحو ترسيخ مكانة نادينا بين صفوة كرة القدم النسائية العالمية".

وكان الرقم القياسي لأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم النسائية، مسجلا باسم الكندية أوليفيا سميث لاعبة ليفربول التي انتقلت إلى أرسنال، مقابل 1.3 مليون دولار.

من هي أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم النسائية؟

ليزبيث أوفالي صاحبة الـ25 عامًا، تعتبر الهدافة التاريخية لفريقها السابق تيجيريس فيمينيل، إذ سجلت 136 وقدمت 103 تمريرات حاسمة، خلال 294 مباراة.

وحققت ليزبيث أوفالي 9 بطولات مع فريقها السابق، الدوري المكسيكي 6 مرات، كأس كامبيون دي كامبيوناس 3 مرات.