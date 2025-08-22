مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
22:30

ألافيس

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
21:45

أنجيه

جميع المباريات

بالصور.. جدول الدور الأول من الدوري المصري للسيدات بعد التعديل

09:00 ص الجمعة 22 أغسطس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    جدول الدور الأول من الدوري المصري للسيدات (1)
  • عرض 11 صورة
    جدول الدور الأول من الدوري المصري للسيدات (3)
  • عرض 11 صورة
    جدول الدور الأول من الدوري المصري للسيدات (4)
  • عرض 11 صورة
    جدول الدور الأول من الدوري المصري للسيدات (5)
  • عرض 11 صورة
    جدول الدور الأول من الدوري المصري للسيدات (2)
  • عرض 11 صورة
    جدول الدور الأول من الدوري المصري للسيدات (7)
  • عرض 11 صورة
    جدول الدور الأول من الدوري المصري للسيدات (6)
  • عرض 11 صورة
    جدول الدور الأول من الدوري المصري للسيدات (8)
  • عرض 11 صورة
    جدول الدور الأول من الدوري المصري للسيدات (10)
  • عرض 11 صورة
    جدول الدور الأول من الدوري المصري للسيدات (9)
كتبت-هند عواد:

أعاد الاتحاد المصري لكرة القدم، قرعة الدوري المصري للسيدات موسم 2025-2026، بعد اعتذار الجونة عن عدم المشاركة في البطولة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي والزمالك في الجولة الـ11، يوم الجمعة 28 فبراير، فيما يتم تأجيل مباراة البنك الأهلي ومسار في الجولة الثالثة المقرر لها يوم 4 سبتمبر، بسبب مشاركته في بطولة شمال أفريقيا.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري للسيدات كالآتي:

الأحد 24 أغسطس – الرابعة والنصف عصرا

الزمالك - SAK

اتحاد بسيون - البنك الأهلي

بالم هيلز - الأهلي

مودرن سبورت - المصري

وادي دجلة - المقاولون العرب

إنبي - زد

بيراميدز - الطيران

رع - مسار

الدوري المصري للسيدات قرعة الدوري المصري للسيدات اعتذار الجونة عن عدم المشاركة في البطولة جدول الدوري المصري للسيدات بعد التعديل
