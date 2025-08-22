بالصور.. جدول الدور الأول من الدوري المصري للسيدات بعد التعديل

كتبت-هند عواد:

أعاد الاتحاد المصري لكرة القدم، قرعة الدوري المصري للسيدات موسم 2025-2026، بعد اعتذار الجونة عن عدم المشاركة في البطولة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي والزمالك في الجولة الـ11، يوم الجمعة 28 فبراير، فيما يتم تأجيل مباراة البنك الأهلي ومسار في الجولة الثالثة المقرر لها يوم 4 سبتمبر، بسبب مشاركته في بطولة شمال أفريقيا.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري للسيدات كالآتي:

الأحد 24 أغسطس – الرابعة والنصف عصرا

الزمالك - SAK

اتحاد بسيون - البنك الأهلي

بالم هيلز - الأهلي

مودرن سبورت - المصري

وادي دجلة - المقاولون العرب

إنبي - زد

بيراميدز - الطيران

رع - مسار