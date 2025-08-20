كتبت-هند عواد:

أعاد الاتحاد المصري لكرة القدم، قرعة الدوري المصري للسيدات 2025-2026، بعد انسحاب الجونة من المسابقة، وأسفرت القرعة الجديد عن إقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الحادية عشر.

وجاءت مواجهات الزمالك في الدوري المصري للسيدات كالآتي:

1. إس إي كا - الزمالك

2. مسار - الزمالك

3. بيراميدز - الزمالك

4. إنبي - الزمالك

5. وادي دجلة - الزمالك

6. مودرن سبورت - الزمالك

7. بالم هيلز - الزمالك

8. اتحاد بسيون - الزمالك

9. رع - الزمالك

10. البنك الأهلي - الزمالك

11. الأهلي - الزمالك

12. المصري - الزمالك

13. المقاولون العرب - الزمالك

14. زد - الزمالك

15. الطيران - الزمالك

