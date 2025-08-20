يصطدم بالأهلي في الجولة الـ11.. مواجهات الزمالك في الدوري المصري للسيدات
كتبت-هند عواد:
أعاد الاتحاد المصري لكرة القدم، قرعة الدوري المصري للسيدات 2025-2026، بعد انسحاب الجونة من المسابقة، وأسفرت القرعة الجديد عن إقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الحادية عشر.
وجاءت مواجهات الزمالك في الدوري المصري للسيدات كالآتي:
1. إس إي كا - الزمالك
2. مسار - الزمالك
3. بيراميدز - الزمالك
4. إنبي - الزمالك
5. وادي دجلة - الزمالك
6. مودرن سبورت - الزمالك
7. بالم هيلز - الزمالك
8. اتحاد بسيون - الزمالك
9. رع - الزمالك
10. البنك الأهلي - الزمالك
11. الأهلي - الزمالك
12. المصري - الزمالك
13. المقاولون العرب - الزمالك
14. زد - الزمالك
15. الطيران - الزمالك
