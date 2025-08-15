النيجيرية زلفى عبد العزيز لمصراوي: "أحلم بتمثيل المنتخب واللعب للأهلي"

كتبت-هند عواد:

كشفت النيجيرية زلفى عبد العزيز لاعبة فريق السيدات بنادي اتحاد بسيون، طموحها في كرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وقالت زلفى في تصريحات خاصة لمصراوي: "أنا بخير الآن في ناديي الحالي "اتحاد بسيون"، وأعمل على أن أكون مؤثرة بشكل كبير في النادي، كما أنني آمل أن ألعب في الأهلي يومًا ما إن شاء الله".

واختتمت زلفى: "أحب أيضا نادي مسار، فهم يقدمون أداءً رائعًا في الدوري المصري، وأحب تحدي نفسي، وطموحي الأكبر هو تمثيل منتخب نيجيريا للسيدات يوما ما بإذن الله".

ويمكن الإطلاع على القصة الكاملة للاعبة النيجيرية من هنا.

