بعد 17 عاما.. قائدة الطيران التاريخية تكشف لمصراوي سبب اعتزالها

كشفت إيناس مصطفى قائدة فريق كرة القدم النسائية بنادي الطيران، سبب اعتزالها بعد 17 عاما داخل جدران النادي.

وقال إيناس مصطفى في تصريحات خاصة لمصراوي: "قرار الاعتزال كان صعبًا، لكنني شعرت بالإجهاد لظروف الموسم الماضي، وتحملت فوق طاقتي، كما أن ابنتي الكبرى في الصف الرابع الابتدائي والصغرى عمرها 3 سنوات، أشعر أنني يجب أن أتفرغ لهما".

وأضافت: "الحمدلله أنني أترك النادي وهو في الدوري الممتاز، بعدما كان يصارع على الهبوط الموسم الماضي، فالكرة النسائية هي التي صنعت اسم نادي الطيران، لكن السنوات الماضية لم يكن هناك اهتمام بها".

واختتمت إيناس مصطفى: "الطيران طول عمره ينافس على البطولات واسمه في السماء، كيف وصل الأمر به أن لا يشارك حتى في كأس مصر؟ حزينة على وضع النادي".

