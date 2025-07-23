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احتفلن مع أطفالهن.. 18 صورة من تأهل سيدات المغرب إلى نهائي أمم أفريقيا

02:50 م الأربعاء 23 يوليه 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    احتفال لاعبات المغرب بالتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية (3)
  • عرض 9 صورة
    احتفال لاعبتي المغرب مع أطفالهما (1)
  • عرض 9 صورة
    احتفال لاعبات المغرب بالتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية (1)
  • عرض 9 صورة
    احتفال لاعبتي المغرب مع أطفالهما (3)
  • عرض 9 صورة
    إيمان السعود لاعبة المغرب تحتفل مع نجلها (1)
  • عرض 9 صورة
    إيمان السعود لاعبة المغرب تحتفل مع نجلها (2)
  • عرض 9 صورة
    احتفال لاعبتي المغرب مع أطفالهما (2)
  • عرض 9 صورة
    احتفال الجهاز الفني لمنتخب المغرب
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كتبت-هند عواد:

تأهل منتخب المغرب للسيدات إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية للسيدات، بعد الفوز على غانا بركلات الترجيح 4-2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس.

وانتهت مباراة المغرب وغانا في نصف نهائي الأمم الأفريقية، بالتعادل 1-1، إذ تقدمت ستيلا نياميكي لغانا في الدقيقة 26، قبل أن تعادل سكينة أوزراوي النتيجة في الدقيقة 55.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "فيفا" على صفحته بموقع "إنستجرام"، صورا لاحتفال إيمان السعود وبعض لاعبات المغرب، وهن يحتفلن مع أطفالهن.

ويبحث منتخب المغرب للسيدات عن اللقب الأول من كأس الأمم الأفريقية، عندما يواجه نيجيريا في نهائي البطولة المقامة على أرض الأول.

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نهائي أمم أفريقيا منتخب المغرب غانا
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