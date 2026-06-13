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الشعبة: الذهب ينخفض مع تهديدات الحرب بسبب عدم اليقين الاقتصادي

كتب : داليا الظنيني

10:45 م 13/06/2026

سعر الذهب

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أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن النفيسة باتحاد الصناعات، أن الذهب ينخفض مع تهديدات الحرب رغم أن العوامل المؤدية لارتفاعه موجودة، بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وأضاف واصف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج "المصري أفندي" على قناة "الشمس"، أن منطقة الخليج تمثل 26% من واردات العالم من النفط.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن ارتفاع سعر البترول يؤدي لتضخم بالولايات المتحدة، فيتجه المستثمرون للدولار والصناديق كملاذ آمن بدلاً من المعادن.

وتابع أن "تلميح شبه توقف الحرب والوصول لاتفاق مبدئي رفع الذهب 200 دولار، لكن حجم الصعود لم يعكس التفاؤل كاملاً".

وشدد إيهاب واصف على أن تصريحات ترامب الأخيرة "نأمل أن تسير العملية بسرعة وسلاسة وإلا لدينا بديل" تعني أن الاتفاق لم يكتمل، والذهب سيشهد انخفاضات متتالية.

وأكد رئيس شعبة الذهب أننا كنا في حالة عدم يقين كاملة خلال الثلاث شهور الماضية، وهذا ما تسبب في تقلبات سعر المعدن الأصفر.

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إيهاب واصف الذهب التضخم

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