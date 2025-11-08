سيدات الأهلي يتعادلن مع زد إف سي في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز

يلتقي فريقا مسار والجيش الملكي للمرة الثانية على التوالي في دوري أبطال أفريقيا للسيدات، عندما يفتتحان مشوارهما النسخة الخامسة من البطولة، وذلك في السادسة مساء اليوم، على ستاد قناة السويس في الإسماعيلية.

وسبق للفريقين أن التقيا في نصف نهائي نسخة 2024، عندما فاز الجيش الملكي بنتيجة 2-1.

افتتحت صفاء بنوك التسجيل في الدقيقة 12، قبل أن تتعادل مايا إيهاب التي تغيب عن مباراة اليوم، من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، إلا أن ضحى المدني سجلت هدف الفوز المثير في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

وأصبح مسار ثاني فريق يواجهه الجيش الملكي المغربي في نسختين متتاليتين، بعد مواجهاته الثلاث المتتالية مع ماميلودي صن داونز (2021-2023).

بالنسبة لمسار، سيكون الجيش الملكي هو الفريق الثاني فقط الذي يواجهه أكثر من مرة، بعد مواجهة إيدو كوينز مرتين في عام 2024.

إحصائيات قبل مباراة مباراة مسار والجيش الملكي المغربي

مسار سيتساوى مع وادي دجلة كأكثر فريقين مصريين شاركا في دوري أبطال أفريقيا للسيدات

حصد مسار الميدالية البرونزية في أول بطولة له عام 2024

هزم مسار حامل اللقب ماميلودي صن داونز 1-0 في مباراته الافتتاحية لعام 2024

مسار هو أول فريق مصري يتجاوز مرحلة المجموعات؛ حيث فشل وادي دجلة في تحقيق ذلك في عامي 2021 و2022

لم يفز مسار أو يخسر مباراة بأكثر من هدف واحد

سجل مسار أربعة أهداف في خمس مباريات في نسخة 2024

بالنسبة للجيش الملكي المغربي، فحقق التالي:

الفريق الوحيد الذي تأهل لجميع النسخ الخمس من البطولة

الفائزون في عام 2022 والوصيفون في عام 2024

حصل على المركز الثالث في عامي 2021 و 2023.

لعب 20 مباراة في النهائيات، أكثر من أي فريق آخر

تجاوز مرحلة المجموعات في جميع النسخ الأربع السابقة

فاز بثلاث من مبارياته الافتتاحية الأربع في البطولة، بنتيجة 3-0 ضد ريفيرز أنجلز (2021)، و1-0 ضد سيمبا كوينز (2022)، و3-0 ضد أيجلز دي لا ميدينا (2024)

خسر مباراته الافتتاحية لعام 2023 بنتيجة 2-1 أمام أمبيم داركوا بعد تقدمه في النتيجة

حقق تسعة انتصارات من أصل 12 مباراة في دور المجموعات، وهو أكبر عدد من الانتصارات بالتساوي مع ماميلودي صن داونز

ضحى المدني وابتسام جرايدي (2022) هما اللاعبتان الوحيدتان في صفوف الجيش الملكي اللتان سجلتا ستة أهداف في نسخة واحدة

سجلت فاطمة تاجناوت في ثلاث نسخ سابقة (2021-2023)، بمجموع خمسة أهداف

شاركت حارسة المرمى خديجة الرميشي في جميع مباريات المنتخب الوطني المغربي العشرين في النهائيات