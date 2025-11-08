مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
17:00

فولهام

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
19:30

أرسنال

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
19:00

تورينو

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

ميلان

الدوري الفرنسي

لوهافر

- -
20:00

نانت

جميع المباريات

تستضيفها مصر.. كل ما تريد معرفته عن النسخة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا للسيدات

كتب : هند عواد

08:00 ص 08/11/2025
    سيدات مازيمبي
    فريق مازيمبي للكرة النسائية
    فريق مازيمبي للكرة النسائية
    تتويج الجيش الملكي المغربي ببطولة شمال أفريقيا (1)
    تتويج الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال أفريقيا
    تتويج الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال أفريقيا
    تتويج الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال أفريقيا
    تتويج الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال أفريقيا
    سيدات مسار (2)
    تتويج مسار بالدوري المصري للسيدات

تنطلق النسخة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا للسيدات، عصر اليوم السبت، البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 نوفمبر حتى 21 من الشهر ذاته.

الفرق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا للسيدات

يشارك في دوري أبطال أفريقيا للسيدات، 8 فريق مُقسّمة إلى مجموعتين من 4 فرق، وهذه الفرق هي:

ممثل البلد المُضيف: نادي مسار (مصر)

حامل اللقب: نادي تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

ممثل منطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم: نادي الجيش الملكي (المغرب)

ممثل منطقة اتحاد غرب إفريقيا لكرة القدم "أ": نادي يو إس إف آ إس باماكو (مالي)

ممثل منطقة اتحاد غرب إفريقيا لكرة القدم "ب": نادي أسيك ميموزا (كوت ديفوار)

ممثل منطقة اتحاد وسط إفريقيا لكرة القدم: نادي 15 دي أجوستو دي أكونيبي (غينيا الاستوائية)

ممثل منطقة اتحاد إفريقيا الجنوبية لكرة القدم: نادي جابورون يونايتد ليْديز (بوتسوانا)

ممثل منطقة اتحاد شرق إفريقيا لكرة القدم: نادي جي كاي تي كوينز (تنزانيا)

مجموعات دوري أبطال أفريقيا للسيدات

- المجموعة الأولى

مسار

الجيش الملكي المغربي

15 دي أجوستو دي أكونيبي

يو إس إف آ إس باماكو

- المجموعة الثانية

تي بي مازيمبي

أسيك ميموزا

جابورون يونايتد ليْديز

جي كاي تي كوينز

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا للسيدات

الجولة الأولى

مسار - الجيش الملكي المغربي: الساعة 6 مساءً - يوم 8 نوفمبر

15 دي أجوستو دي أكونيبي - يو إس إف آ إس باماكو: الساعة 3 عصراً - يوم 8 نوفمبر

مازيمبي - أسيك ميموزا: الساعة 3 عصراً - يوم 9 نوفمبر

جابورون يونايتد ليْديز - جي كاي تي كوينز: الساعة 6 مساءً - يوم 9 نوفمبر

الجولة الثانية

مسار - 15 دي أجوستو دي أكونيبي: الساعة 3 عصراً – يوم 11 نوفمبر

يو إس إف آ إس باماكو – الجيش الملكي المغربي: الساعة 6 مساءً – يوم 11 نوفمبر

مازيمبي - جابورون يونايتد ليْديز: الساعة 3 عصراً – يوم 12 نوفمبر

جي كاي تي كوينز - أسيك ميموزا: الساعة 6 مساءً – يوم 12 نوفمبر

الجولة الثالثة

يو إس إف آ إس باماكو - مسار: الساعة 3 عصراً – يوم 15 نوفمبر

الجيش الملكي المغربي - 15 دي أجوستو دي أكونيبي: الساعة 3 عصراً – يوم 15 نوفمبر

جي كاي تي كوينز - مازيمبي: الساعة 6 مساءً – يوم 16 نوفمبر

أسيك ميموزا - جابورون يونايتد ليْديز: الساعة مساءً عصراً – يوم 16 نوفمبر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

دوري أبطال افريقيا للسيدات مسار مازيمبي الجيش الملكي المغربي

