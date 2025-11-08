تستضيفها مصر.. كل ما تريد معرفته عن النسخة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا للسيدات
كتب : هند عواد
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
تنطلق النسخة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا للسيدات، عصر اليوم السبت، البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 نوفمبر حتى 21 من الشهر ذاته.
الفرق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا للسيدات
يشارك في دوري أبطال أفريقيا للسيدات، 8 فريق مُقسّمة إلى مجموعتين من 4 فرق، وهذه الفرق هي:
ممثل البلد المُضيف: نادي مسار (مصر)
حامل اللقب: نادي تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية)
ممثل منطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم: نادي الجيش الملكي (المغرب)
ممثل منطقة اتحاد غرب إفريقيا لكرة القدم "أ": نادي يو إس إف آ إس باماكو (مالي)
ممثل منطقة اتحاد غرب إفريقيا لكرة القدم "ب": نادي أسيك ميموزا (كوت ديفوار)
ممثل منطقة اتحاد وسط إفريقيا لكرة القدم: نادي 15 دي أجوستو دي أكونيبي (غينيا الاستوائية)
ممثل منطقة اتحاد إفريقيا الجنوبية لكرة القدم: نادي جابورون يونايتد ليْديز (بوتسوانا)
ممثل منطقة اتحاد شرق إفريقيا لكرة القدم: نادي جي كاي تي كوينز (تنزانيا)
مجموعات دوري أبطال أفريقيا للسيدات
- المجموعة الأولى
مسار
الجيش الملكي المغربي
15 دي أجوستو دي أكونيبي
يو إس إف آ إس باماكو
- المجموعة الثانية
تي بي مازيمبي
أسيك ميموزا
جابورون يونايتد ليْديز
جي كاي تي كوينز
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا للسيدات
الجولة الأولى
مسار - الجيش الملكي المغربي: الساعة 6 مساءً - يوم 8 نوفمبر
15 دي أجوستو دي أكونيبي - يو إس إف آ إس باماكو: الساعة 3 عصراً - يوم 8 نوفمبر
مازيمبي - أسيك ميموزا: الساعة 3 عصراً - يوم 9 نوفمبر
جابورون يونايتد ليْديز - جي كاي تي كوينز: الساعة 6 مساءً - يوم 9 نوفمبر
الجولة الثانية
مسار - 15 دي أجوستو دي أكونيبي: الساعة 3 عصراً – يوم 11 نوفمبر
يو إس إف آ إس باماكو – الجيش الملكي المغربي: الساعة 6 مساءً – يوم 11 نوفمبر
مازيمبي - جابورون يونايتد ليْديز: الساعة 3 عصراً – يوم 12 نوفمبر
جي كاي تي كوينز - أسيك ميموزا: الساعة 6 مساءً – يوم 12 نوفمبر
الجولة الثالثة
يو إس إف آ إس باماكو - مسار: الساعة 3 عصراً – يوم 15 نوفمبر
الجيش الملكي المغربي - 15 دي أجوستو دي أكونيبي: الساعة 3 عصراً – يوم 15 نوفمبر
جي كاي تي كوينز - مازيمبي: الساعة 6 مساءً – يوم 16 نوفمبر
أسيك ميموزا - جابورون يونايتد ليْديز: الساعة مساءً عصراً – يوم 16 نوفمبر