تنطلق النسخة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا للسيدات، عصر اليوم السبت، البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 نوفمبر حتى 21 من الشهر ذاته.

الفرق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا للسيدات

يشارك في دوري أبطال أفريقيا للسيدات، 8 فريق مُقسّمة إلى مجموعتين من 4 فرق، وهذه الفرق هي:

ممثل البلد المُضيف: نادي مسار (مصر)

حامل اللقب: نادي تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

ممثل منطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم: نادي الجيش الملكي (المغرب)

ممثل منطقة اتحاد غرب إفريقيا لكرة القدم "أ": نادي يو إس إف آ إس باماكو (مالي)

ممثل منطقة اتحاد غرب إفريقيا لكرة القدم "ب": نادي أسيك ميموزا (كوت ديفوار)

ممثل منطقة اتحاد وسط إفريقيا لكرة القدم: نادي 15 دي أجوستو دي أكونيبي (غينيا الاستوائية)

ممثل منطقة اتحاد إفريقيا الجنوبية لكرة القدم: نادي جابورون يونايتد ليْديز (بوتسوانا)

ممثل منطقة اتحاد شرق إفريقيا لكرة القدم: نادي جي كاي تي كوينز (تنزانيا)

مجموعات دوري أبطال أفريقيا للسيدات

- المجموعة الأولى

مسار

الجيش الملكي المغربي

15 دي أجوستو دي أكونيبي

يو إس إف آ إس باماكو

- المجموعة الثانية

تي بي مازيمبي

أسيك ميموزا

جابورون يونايتد ليْديز

جي كاي تي كوينز

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا للسيدات

الجولة الأولى

مسار - الجيش الملكي المغربي: الساعة 6 مساءً - يوم 8 نوفمبر

15 دي أجوستو دي أكونيبي - يو إس إف آ إس باماكو: الساعة 3 عصراً - يوم 8 نوفمبر

مازيمبي - أسيك ميموزا: الساعة 3 عصراً - يوم 9 نوفمبر

جابورون يونايتد ليْديز - جي كاي تي كوينز: الساعة 6 مساءً - يوم 9 نوفمبر

الجولة الثانية

مسار - 15 دي أجوستو دي أكونيبي: الساعة 3 عصراً – يوم 11 نوفمبر

يو إس إف آ إس باماكو – الجيش الملكي المغربي: الساعة 6 مساءً – يوم 11 نوفمبر

مازيمبي - جابورون يونايتد ليْديز: الساعة 3 عصراً – يوم 12 نوفمبر

جي كاي تي كوينز - أسيك ميموزا: الساعة 6 مساءً – يوم 12 نوفمبر

الجولة الثالثة

يو إس إف آ إس باماكو - مسار: الساعة 3 عصراً – يوم 15 نوفمبر

الجيش الملكي المغربي - 15 دي أجوستو دي أكونيبي: الساعة 3 عصراً – يوم 15 نوفمبر

جي كاي تي كوينز - مازيمبي: الساعة 6 مساءً – يوم 16 نوفمبر

أسيك ميموزا - جابورون يونايتد ليْديز: الساعة مساءً عصراً – يوم 16 نوفمبر