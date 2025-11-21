سيدات الأهلي يحسمن مواجهة SAK بثلاثية ويواصلن مطاردة دجلة

أخفت على والدها لعبها للكرة.. من هي لمياء بومهدي مدربة مازيمبي للسيدات؟

حقق فريق الأهلي للسيدات فوزاً على نظيراتهن في إس أي كا إف سي الرياضي بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وافتتحت لولو نصر التسجيل مبكراً للأهلى بعد متابعة مثالية لـ تمريرة متقنة من ميا داردن، قبل أن تعيد داردن التقدم للمارد الأحمر بمجهود فردي توج بهدف ثانٍ.

وفي الشوط الثاني، واصلت سيدات الأحمر تألقهن بتسجيل ميا الهدف الثالث بعد تمريرة ساحرة من نادين غازي، لتؤكد تفوق الأهلي بثلاثية مقابل هدف.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، خلف وادي دجلة المتصدر بـ 27 نقطة بعد مرور عشر جولات من المسابقة.

وكان المدير الفني ديميتري لوبوف أعلن تشكيل الفريق قبل اللقاء، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش – نورا خالد – رودينا عبد الرسول – أسماء علي.

خط الوسط: لولو نصر – نور يوسف – منة طارق – حبيبة عمر – ثريا أشرف.

الهجوم: ميا داردن.

وضمت دكة البدلاء كلًا من: إسراء السقا، كاميليا الديب، حبيبة عصام، نادين غازي، هنا عثمان، نادين محمد، سارة كرد، ميرسي أتوبرا، وسارة خالد.