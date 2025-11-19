مباريات الأمس
ضحى المدني تحصد جائزة أفضل لاعبة شابة في أفريقيا 2025

كتب : نهي خورشيد

08:52 م 19/11/2025
حصدت المغربية ضحى المدني نجمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجيش المدني، جائزة أفضل لاعبة شابة في إفريقيا لعام 2025 خلال الحفل السنوي لـ جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وجاء تتويج المدني، لاعبة الجيش الملكي، بعد منافسة قوية مع كل من السنغالية أدجي ندياي والنيجيرية شاكيرات موشود.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق النسائي لكرة القدم بنادي الجيش الملكي المغربي، لمواجهة نظيره أسيك ميموزا الآيفواري في المباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا للسيدات 2025، في البطولة التي تستضيفها مصر حالياً.

ضحي المدني الجيش الملكي أفضل لاعبة شابة الاتحاد الأفريقي حفل جوائز الكاف

