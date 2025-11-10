حسام حسن اكتشفها.. من هي صاحبة أول هدف في تاريخ دوري أبطال أفريقيا للسيدات؟

أبدت حبيبة صبري حارسة مرمى منتخب مصر ونادي مسار، سعادتها بالترشح إلى جائزتي أفضل حارسة وأفضل لاعبة شابة في أفريقيا، إضافة إلى اختيارها ضمن أفضل 11 حارسة مرمى في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا ذا بيست"، كأول مصرية تحقق هذا الإنجاز.

وقالت حبيبة صبري في تصريحات خاصة لمصراوي: "استعديت جيدا أُناء الإصابة وكنت أحافظ على أكلي ومواعيد نومي، وعندما عدت استعديت لبطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات، كأول بطولة، هيأت نفسي للظهور بشكل جيد والحمدلله على أول مباراة والحفاظ على نظافة شباكي، وحصولي على جائزة أفضل لاعبة في اللقاء ضد الجيش الملكي".

وأضاف: "إقامة البطولة في مصر والدعم الجماهيري، منحنا دفعة قوية لحصد اللقب، وإن شاء الله ناخد البطولة، وبالنسبة لترشحي لهذه الجوائز، كرم من الله، وبالنسبالي حاجة كبيرة، تخيلتها من قبل، طموحاتي علية جدا وكنت أقول لنفسي إنني يمكنني الفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم، وكل هذا قبل الترشح".

واختتمت حبيبة صبري: "إن شاء الله نفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات، ستضعني في ترتيب أفضل ضمن الجوائز المرشحة لها، وأخيرا أتمنى الاهتمام بمنتخبنا مثل منتخب الرجال".