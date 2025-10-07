مدرب منتخب إسبانيا يعدد لمصراوي أسباب خسارة نهائي أمم أوروبا للسيدات

من الهواة إلى منتخب إسبانيا للسيدات.. ناتشو فيرنانديز يكشف أسرار مشواره

كشف ناتشو فيرنانديز المدرب المساعد السابق لمنتخب إسبانيا للسيدات، سبب خسارة نهائي كأس أمم أوروبا.

وخسر منتخب إسبانيا بطولة كأس أمم أوروبا، بالهزيمة من إنجلترا في النهائي بركلات الترجيح 3-1، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.

وقال ناتشو فيرنانديز في تصريحات خاصة لمصراوي: "خسرنا بسبب التفاصيل وهذه هي كرة القدم، أعتقد أننا استحقينا اللقب خلال البطولة، لكن إنجلترا كانت منافسة قوية في النهائي".

وأضاف: "منتخب إنجلترا عرف كيف يلعب أوراقه وفاز باللقب، هذا أمر مؤسف، لكننا فخورون بما أنجزناه، وقد نلنا حب وتقدير الجميع".

