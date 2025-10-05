كيف أصبحت أيتانا بونماتي لاعبة استثنائية؟

تحقيق الكرة الذهبية مرة واحدة يُعد علامة على العظمة الكروية، والفوز بها مرتين يضع اللاعب ضمن نخبة الصفوة، أما الفوز بها ثلاث مرات متتالية؟ فهل يعني ذلك الخلود في تاريخ اللعبة؟

في عمر الـ27، أصبحت أيتانا بونماتي، لاعبة برشلونة ومنتخب إسبانيا، أول امرأة وثالث لاعب في التاريخ بعد ليونيل ميسي وميشيل بلاتيني تحقق هذا الإنجاز الفريد، فما الذي يميزها عن سائر لاعبات العالم؟

النشأة

وُلدت بونماتي ونشأت في كتالونيا، وانضمت إلى أكاديمية برشلونة الشهيرة وهي في الثالثة عشرة من عمرها، وبدخولها سن السادسة عشرة، كانت صعدت إلى الفريق الأول، مقتدية في أسلوب لعبها بنجمي الوسط الأسطوريين تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا.

أظهرت بونماتي موهبتها منذ اللحظة الأولى، ساهمت في وصول برشلونة إلى أول نهائي لدوري أبطال أوروبا للسيدات في موسم 2018-2019 بعدما سجلت وصنعت 21 هدفاً في مختلف المسابقات.

ورغم خسارة النهائي أمام ليون، عادت بونماتي مع فريقها أقوى من أي وقت مضى، لتقود برشلونة في 2021 إلى التتويج التاريخي بأول لقب في دوري الأبطال على حساب تشيلسي بنتيجة 4-0، وقدمت حينها أداءً استثنائياً توجها بجائزة أفضل لاعبة في النهائي.

بطولات استثنائية

أصبحت إنجازات بونماتي أقرب إلى مسيرة أسطورة كروية نادرة، خاصة بعد تحقيقها:" 5 ألقاب دوري، 6 كؤوس للملكة، 5 ألقاب سوبر إسباني، و3 بطولات لدوري أبطال أوروبا، منها ثلاثة ثلاثيات تاريخية مع برشلونة”.

على الصعيد الفردي، حصدت ثلاث كرات ذهبية متتالية، وجائزتي "الأفضل" من فيفا، وثلاث جوائز كأفضل لاعبة في دوري الأبطال، إضافة إلى جائزة أفضل لاعبة في يورو 2025.

قال عنها تشافي: "هي تشبهني لأنها تفكر في كرة القدم بالطريقة نفسها، اللعبة تعتمد على الذكاء، وإذا وُضع الموهوب في مواجهة القوي بدنياً، فسيفوز الموهوب دائماً".

سجلت الموسم الماضي 15 هدفاً وقدمت 12 تمريرة حاسمة، لكنها لا تكتفي بالإسهامات الهجومية، إذ تقول بونماتي: "قررت أنه إن أردت أن أكون لاعبة مكتملة، فعليّ أن أؤدي الواجبات الدفاعية أيضاً".

في دوري الأبطال، احتلت المركز الخامس في استعادة الكرات بواقع 63 مرة، وهو ما يعكس وعيها التكتيكي في الضغط وقطع خطوط التمرير وبناء الهجمات من جديد.

كما قالت عنها زميلتها في برشلونة وإسبانيا، أونا باتي :"هي القائدة الحقيقية داخل الملعب، تُعتبر عقل الفريق وأعصابه".

