الدوري الإسباني

خيتافي

- -
22:00

جيرونا

الدوري الألماني

أوجسبورج

- -
21:30

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي

الهلال

1 0
16:50

الشباب

وفاة لاعبة الزمالك لكرة اليد

كتب : هند عواد

04:01 م 31/10/2025

شعار نادي الزمالك

أعلن الزمالك وفاة لاعبة فريق كرة اليد مواليد 2006، سما مصطفى، صباح اليوم الجمعة 31 نوفمبر.

وقال الزمالك في بيان رسمي: "ينعى نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، سما مصطفى لاعبة فريق كرة اليد مواليد 2006 التي توفيت صباح اليوم الجمعة".

وأضاف: "ويتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك وجميع الفرق الرياضية والأجهزة الفنية بالنادي بخالص العزاء لأسرة الراحلة، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

