وفاة لاعبة الزمالك لكرة اليد

أعلن الزمالك وفاة لاعبة فريق كرة اليد مواليد 2006، سما مصطفى، صباح اليوم الجمعة 31 نوفمبر.

وقال الزمالك في بيان رسمي: "ينعى نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، سما مصطفى لاعبة فريق كرة اليد مواليد 2006 التي توفيت صباح اليوم الجمعة".

وأضاف: "ويتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك وجميع الفرق الرياضية والأجهزة الفنية بالنادي بخالص العزاء لأسرة الراحلة، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

