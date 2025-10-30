تراوري يتحدث عن ترشحه لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا

تحدث الإيفواري ال سياكا "جيجي" تراوري المدير الفني لسيدات أسيك ميموزا، عن ترشحه لجائزة أفضل مدرب أفريقي، من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وقال تراوري في تصريحات عبر الموقع الرسمي للكاف: "هذا الترشيح يعكس العمل الجماعي - من اللاعبين إلى الجهاز الفني وقيادة النادي. إنه يحفزنا جميعًا على مواصلة التحسين، والمضي قدمًا، وجعل كوت ديفوار فخورة على الساحة القارية".

وأضاف عن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا للسيدات للمرة الأولى: "احترموا جميع الخصوم، وثقوا بالعملية، والعبوا بلا خوف، لكن أسيك لطالما دافعت عن التميز. سواءً في كرة القدم للرجال أو السيدات، فإن هويتنا مبنية على العمل الجاد والإيمان. سنمثل كوت ديفوار بكل فخر، وسنثبت أن لنا صوتًا خاصًا في كرة القدم الأفريقية".